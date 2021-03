Willie Peyote dopo Sanremo 2021 fa discutere per alcune dichiazioni sui colleghi Ermal Meta e Francesco Renga. Si è chiuso il sipario sulla 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana con la vittoria dei Maneskin, ma in queste ore è scoppiata una polemica social tra due dei big in gara. Ecco cosa è successo.

Willie Peyote: “Ermal Meta ruffiano, ma canta bene anche se Annalisa…”

Perchè Sanremo è Sanremo! Proprio così anche se il Festival si è concluso si continua a parlare della kermesse per delle dichiarazioni davvero forte di Willie Peyote, vincitore del Premio della Critica Mia Martini, che sui social ha puntato il dito contro due colleghi in gra.

Durante una diretta su Twitch, il rapper e cantautore si è espresso con parole davvero poco eleganti verso Ermal Meta, terzo classificato a Sanremo 2021 con “Un milione di cose da dirti”.

“Io cedevo il primo di Ermal, che non se lo merita per niente. Sono tutti innamorati di lui, quindi in realtà non ho nessun motivo personale per avercela con lui. Però stasera, ti devo dire la verità….” – ha detto Peyote che ha poi giudicato “ruffiana” la scelta del cantautore albanese di portare sul palco la cover “Caruso” di Lucio Dalla.

“Intanto, stai cantando Caruso il giorno del compleanno di Lucio Dalla e già è una scelta veramente ruffiana, per come la vedo io” – ha aggiunto Peyote che ha poi fatto uno inopportuno paragone – “lui canta molto bene, nessuno gli toglierà questa cosa, però Annalisa in confronto è il vulcano dell’Etna in eruzione. Annalisa, l’accusano di essere algida. Minchia!. Comunque minchiate a parte, non sta bene, non si usa, io non ho idea del perché sia successa questa classifica”.

La replica di Ermal Meta non è tardata ad arrivare sempre tramite i social con garbo, eleganza come del resto ci ha sempre abituati: ”

“Caro Willie Peyote, voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica”.

Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due metri di distanza nei camerini e se mi avessi detto di persona queste parole, saresti stato il coraggioso che appari sul palco. Buona fortuna e buona musica. pic.twitter.com/sEqos60YOv — Ermal Meta (@MetaErmal) March 7, 2021

Willie Peyote contro Aiello e Francesco Renga

Ma non finisce qui, visto che Willie Peyote ha avuto da ridire anche su altri due colleghi in gara a Sanremo 2021. Si tratta di Aiello e Francesco Renga criticati per la loro performance vocale sul palcoscenico dell’Ariston. ”

“Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo, perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana. Ha cagato sul microfono stasera o lo penso solo io? A un certo punto, ti dico solo che sembrava Aiello” – ha detto Peyote che ha concluso la kermesse nel peggiore dei modi.