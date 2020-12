Nel corso della serata di ieri, giovedì 17 dicembre, finalmente sono stati resi noti i big che prenderanno parte all’attesissimo Sanremo 2021. E, come da pronostici, saranno ben 26 i big in gara che uniscono tradizione e modernità, per una kermesse giovane ma allo stesso tempo che rispetti la “poetica” del Festival. Quest’anno, però, le polemiche sono cominciate ancor prima del suo debutto. A innescare la bomba è stato Morgan. L’artista che lo scorso anno ha partecipato insieme a Bugo, per l’edizione del 2021 si era presentato con un pezzo da solista. Alla fine dei giochi, Morgan è stato escluso e Bugo e tra i partecipanti. Questo “screzio” ha fatto andare l’artista su tutte le furie e si è sfogato in un lungo post su Instagram.

Prima di Sanremo 2021 è già scontro

Una polemica annunciata quella di Morgan. Ancor prima dell’inizio della finale di Sanremo Giovani, il cantante è stato intervistato da Adnkronos, rivelando che: “se Amadeus dovesse annunciare che mi ha escluso dalla gara e che ha preso Bugo al posto mio, sarebbe la cosa più deplorevole e scorretta che io abbia mai subito nella mia vita“. Purtroppo si è avverato questo scenario. Sanremo 2021 dovrà fare a meno di Morgan, ma sul web la polemica non si placa. L’artista si lascia andare così in una lunga e accurata confessione.

“Caro Amadeus lo dico a te: ma tu perché sei stato così scorretto? Te ne rendi conto che io non merito questo e che tu stai facendo il direttore artistico della musica nonostante non sia di tua competenza?“, si legge su Instagram. “Non ti sembra esagerato umiliare chi non solo ti può insegnare l’abc della materia di cui ti mancano persino le nozioni di base, ma è stato gentile e ti ha voluto gratificare negli ultimi mesi nonostante l’imbarazzo di essere nel ruolo non esattamente conforme alle sue competenze. Tu sei in grado di capire quanto sei stato offensivo e scorretto a fare una cosa simile?” aggiunge.

La lettera di Morgan a Amadeus

“Di quanto sia sbagliato non aver riconosciuto che l’anno scorso grazie alla mia non prevista invenzione di teatro voi tutti del festival di Sanremo e della Rai e pure Bugo ci avete guadagnato fama quattrini e lavoro, mentre io l’autore, non ho preso soldi, sono stato criticato, ho subito processi televisivi senza poter intervenire, non sono mai stato invitato e sono pure stato tacciato di ingestibilità quando invece sono uno dei pochi che quando è sul palco sa cosa significa gestire la scena? Un po’ non ti dispiace avermi ferito ed umiliato anziché usato per fare spettacolo?” E ora non resta che attendere la replica di Amadeus, se mai ci sarà.

Cosa ne pensate?