Prime news friccicarelle sul Festival di Sanremo 2021. La popolare kermesse tornerà su Rai 1 il prossimo anno, ma, già da ora, il “padrone di casa” Amadeus è al lavoro per definire i primi elementi, fondamentali, per la riuscita della sua seconda “volta” al Teatro Ariston. Ma di cosa si tratta? Cosa dobbiamo aspettarci dalla 71esima edizione dell’amatissimo programma della Rai?

Sanremo 2021, Amadeus lavora al nuovo regolamento

La notizia delle ultime ore è che Amadeus è già al lavoro sul nuovo regolamento del Festival di Sanremo 2021. Il conduttore tornerà all’Ariston con gli strascichi del Coronavirus e quindi sta già preparando il terreno fertile per il successo della trasmissione.

Con una foto pubblicata dal suo agente, Lucio Presta, i fan di Sanremo sono stati informati: il presentatore, da settembre impegnato su Rai 1 anche con I Soliti Ignoti – Il ritorno, ha elaborato nuove regole riferite sia alla categoria dei Campioni (i cosiddetti Big) sia alle Nuove Proposte (Giovani).

Stando a quanto riportato dal manager, Amadeus ha già incontrato il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, per esporre al numero uno del canale le nuove modifiche riferite alla gara dei cantanti.

Che ci siano super cambiamenti in tema di votazioni? Oppure si sta pensando di dare un peso diverso al televoto? Per ora quasi nulla è dato sapere, con la Rai che ufficialmente non ha comunicato nulla di più rispetto a quanto già raccontato in foto.

Amadeus racconta a @StefanoColetta2 , alla rete ed alla struttura @SanremoRai il nuovo regolamento del 71mo festival di Sanremo categoria Campioni e Nuove Proposte che abbiamo preparato. @RaiUno pic.twitter.com/mXJTVtYmY2 — ellepi_one ® 🇮🇹 (@PrestaLucio) June 23, 2020

Sanremo 2021, slittano le date?

La notizia del nuovo regolamento arriva anche dopo l’ipotesi di uno slittamento per il Festival di Sanremo 2021, la kermesse tele-musicale amata in tutto il mondo e che il prossimo anno raggiungerà il traguardo delle 71 “candeline”.

Pare, infatti, che le date della nuova edizione condotta da Amadeus (con Fiorello e Jovanotti al suo fianco?) potrebbero subire un leggero spostamento in avanti, col programma che andrebbe in onda tra la fine del mese di febbraio e l’inizio di marzo.

Qualche settimana fa, il presentatore di Ravenna – che il prossimo 4 settembre compirà 58 anni – aveva già incontrato il regista del Festival, Stefano Vicario, e lo scenografo Gaetano Castelli. Obiettivo: fare il punto della situazione sui nuovi scenografia e studio dell’atteso evento televisivo.