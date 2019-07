Sanremo 2020 su Rai1 andrà in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Le date dedicate alla manifestazione canora più importante del nostro Paese sono state rese note. Da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020 la kermesse canora per eccellenza entrerà nelle case degli italiani dagli schermi dell’ammiraglia Rai.

Sanremo 2020, definite le date: dal 4 all’8 febbraio in diretta su Rai 1

Definite quindi le date che apriranno il settantesimo festival di Sanremo che si preannuncia già essere un grande Festival. Naturalmente ci sarà spazio anche per i Giovani a cui quest’anno molto probabilmente sarà dedicata una sola serata (andrà in onda a Dicembre sempre su Rai 1) e non due come l’anno precedente.

Chi sarà il conduttore di Sanremo 2020? In pole position Amadeus

Anche se non è stato annunciato né il conduttore né il direttore artistico del Festival, le ipotesi sembrano concentrarsi tutti su Amadeus che ritroveremo nei palinsesti di Viale Mazzini al timone de I Soliti Ignoti e Ora o Mai Più, giunto alla terza edizione.

Nessuna conferma naturalmente dai piani alti, ma i rumors pare siano indirizzati sul neo sposo di Giovanna Civitillo. C’è un’altra ipotesi che si apre nello scenario della conduzione e della direzione artistica. Se per la conduzione pare ormai certo il nome di Amadeus, per la Direzione Artistica spunta il nome di Mogol, autore di numerosi brani di successo.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nella prossima settimana e sicuramente vi terremo aggiornati sulle tutte le novità del 70 esimo Festival della Canzone Italiana.

Amadeus: un anno ricco di impegni tra I Soliti Ignoti, Ora o Mai Più e il Festival di Sanremo?

Insomma pare che il 2020 sarà l’anno di Amadeus che tornerà in autunno con il programma I Soliti Ignoti, abbinato alla lotteria Italia. Ma non solo! Il conduttore siciliano, che è recentemente convolato a nozze con la sua compagna storica Giovanna Civitillo, tornerà una settima dopo il Festival di Sanremo, con il talent Musicale Ora O Mai Più che ha ottenuto un successo di pubblico senza precedenti. Consideriamo che lo scorso anno è andato in onda contro la corazzata di “C’è Posta per te” su canale 5, con Maria De Filippi e lo show di Rai 1 ha tenuto benissimo la battaglia degli ascolti.

Dunque, che Amadeus traini sé stesso? Se è vero che sarà confermato alla conduzione del Festival, una settimana dopo prenderà il via Ora o Mai Più al cui timone troveremo ovviamente proprio Amadeus!

Insomma la Rai vuole puntare sui suoi cavalli di razza e se la scelta ricadrà su Amadeus sarà sicuramente una scelta vincente!

Voi che ne dite?