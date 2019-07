Amadeus no stop: dopo una stagione televisiva ricca di successi con “I Soliti Ignoti” e “Ora o mai più“, il conduttore televisivo è impegnato in questi giorni con altri eventi molto molto importanti. Come riporta il settimanale Oggi, Amadeus ha festeggiato la laurea con 110 e lode della prima figlia e presto sposerà in chiesa la sua Giovanna Civitillo.

Amadeus, tris di impegni tra cui Sanremo

Amadeus ha festeggiato la laurea della prima figlia Alice Sebastiani insieme a Giovanna Civitillo. La giovane ragazza si è laureata con 110 e lode all’Istituto Marangoni, dove si studia moda, e si è specializzata in Fashion Business. Un giorno di grande felicità per il conduttore de I Soliti Ignoti, che ha festeggiato insieme alla famiglia e alla futura moglie.

Dopo la laurea della primogenita, infatti, Amadeus sposerà in chiesa la sua Giovanna Civitillo. I due si sono conosciuti nel 2003 grazie al programma televisivo L’Eredità, nel quale Ama era il conduttore e Giovanna una delle professoresse. Nel 2009 è nato il figlio José Alberto e nel luglio dello stesso anno sono convolati a nozze. Presto, però, i due si sposeranno ufficialmente in chiesa. E adesso ad Amadeus manca solo Sanremo.

Amadeus sarà il conduttore di Sanremo?

Amadeus è uno dei nomi caldi per la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Il conduttore, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, ha dichiarato: “Se dovessero chiedermi di condurlo, sarei certamente pronto! Ho 56 anni: ora o mai più…! Ma lo sarei anche l’anno prossimo o tra un paio d’anni…”. Il conduttore sarebbe pronto a rivoluzionare il Festival della canzone italiana: “Essendo la 70esima edizione, deve essere un evento nell’evento, ma per il momento non ci penso per scaramanzia“. In quanto, ha svelato: “Non mi è ancora arrivata nessuna chiamata”.

Amadeus, però, non è l’unico nome in lizza. Tra i favoriti spunta anche quello di Alessandro Cattelan.