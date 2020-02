La finale dei Giovani di Sanremo 2020 fatta con esibizioni registrate? A poche ore dalla prima serata del Festival, fa discutere l’ultima modifica al regolamento che riguarda la quarta serata di venerdì 7 febbraio.

Sanremo 2020, polemiche per la finale dei Giovani

Apparsa online ieri, lunedì 3, la recente modifica ha generato polemiche anche tra gli stessi Giovani del Festival di Sanremo 2020. Queste le nuove regole diramate in via ufficiale dalla Rai:

“(…) Nella sezione Nuove Proposte – si legge nel documento –, la sfida diretta di Finale avrà luogo attraverso la riproposizione registrata delle interpretazioni (o di parte di esse) delle 2 canzoni ancora in competizione, rese dai relativi Artisti durante le sfide di settimanale“.

Insomma, salvo colpi di scena, il vincitore delle Nuove Proposte sarà sì proclamato attraverso il voto, ma non sulla base di performance live; il riferimento, infatti, sembra andare alle ultime due esibizioni della semifinale o addirittura a spezzoni di esse.

Una scelta forse legata ai tempi della scaletta o che, sempre in via ipotetica, potrebbe essere dovuta all’età di alcuni dei cantanti in gara. Una scelta che, però, non sta piacendo proprio a tutti e che rischia di far storcere il muso anche ai telespettatori da casa.

Anche Tecla Insolia ed Enzo Mazza, infatti, si sono schierati contro questa decisione. La cantante ha chiesto pubblicamente di “farci cantare“, mentre il CEO di FIMI ha parlato senza mezzi termini di “schifezza“.

Sanremo 2020, la modifica al regolamento secondo Claudio Fasulo

Come facilmente immaginabile, a difendere la modifica del regolamento, è stata invece l’organizzazione del Festival di Sanremo 2020, anche nella persona di Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1.

Secondo Fasulo, infatti, “si parla di schifezza e di pagliacciata, ma c’è un lavoro oggettivo che abbiamo fatto sui giovani” e “con questo meccanismo il vincitore delle Nuove proposte sarà sulle home page già venerdì sera” (la fonte delle dichiarazioni è “Il Sole 24 ore”).