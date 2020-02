Martedì 4 febbraio 2020 inizia il tanto atteso Festival di Sanremo giunto alla sua 70 esima edizione. Dopo un milione di polemiche stasera potremo vedere se Amadeus è all’altezza della situazione oppure no. Scopriamo la scaletta della prima serata della kermesse canora.

La prima serata del Festival si aprirà con un carico di ospiti eccellenti. Primo fra tutti il mattatore Fiorello, che sarà presente in tutte le serate con l’imprevedibilità che lo contraddistingue. Ci sarà anche l’amatissimo cantante Tiziano Ferro, anche lui presente ogni sera del Festival(ricordiamo che devolverà il suo compenso in beneficenza). E si continua ancora con l’inossidabile coppia lavorativa Al Bano e Romina Power. Le due presenze femminili della serata saranno: Diletta Leotta e Rula Jebreal.

E poi ancora, Emma Marrone e il cast del film di Gabriele Muccino ‘Gli anni più belli’, dunque, Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Inoltre, si esibiranno i primi 12 Big e 4 Nuove Proposte.

Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo in onda martedì 4 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1 si esibiranno:

Achille Lauro (Me ne frego);

Anastasio (Rosso di rabbia);

Bugo e Morgan (Sincero);

Diodato (Fai rumore);

Elodie (Andromeda);

Irene Grandi (Finalmente io);

Le Vibrazioni (Dov’è);

Marco Masini (Il confronto);

Raphael Gualazzi (Carioca);

Riki (Lo sappiamo entrambi);

Rita Pavone (Niente – Resilienza 74);

Alberto Urso (Il sole ad Est).

I nomi sono in ordine alfabetico. L’ordine in cui si esibiranno non è stato ancora comunicato. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopia e verrà stilata una classifica di gradimento. Aggiorneremo questo articolo per darvi comunicazione appena avremo la scaletta ufficiale.

Le 4 nuove proposte di martedì 4 febbraio

Sempre nella serata di martedì si esibiranno anche le 4 Nuove Proposte: Leo Gassmann (Vai bene così); Eugenio in Via di Gioia (Tsunami); Fadi (Due noi); e Tecla Insolia (8 marzo).

Come verrà votato il vincitore del Festival di Sanremo

Nel corso delle cinque serate, i big in gara saranno giudicati da tre giurie: quella Demoscopica, la giuria della sala stampa, e poi dai musicisti e dai coristi dell’Orchestra.

Gli spettatori, invece potranno decidere tramite il televoto chi è il loro preferito. Alla fine, verrà stilata la classifica finale e il vincitore del Festival di Sanremo.