Sanremo 2020, la conferenza stampa dell’ 8 febbraio 2020

Attesissima la conferenza stampa di Sanremo 2020. Nella quarta serata è successo davvero di tutto. Grande attesa per il commento dei dati Auditel, ma soprattutto per il commento a quanto accaduto. Dalla pace fra Tiziano Ferro e Fiorello, alla lite con abbandono di Bugo e Morgan, passando per la vittoria di Leo Gassmann di Sanremo Giovani. Atteso anche l’annuncio degli ospiti presenti in serata e dell’ordine di uscita dei cantanti. Insomma tanta curiosità per tutti i dettagli sulla Finale.

Sanremo 2020 conferenza stampa: tutte le news

12:25 parla il direttore Stefano Coletta: “Siamo nel record, dei record, dei record“. “La difformità temporale di questa edizione del festival può insinuare dubbi sull’innalzamento dello share…. ma voglio chiarire perché questi dubbi non devono esserci“. Coletta ha poi parlato dei picchi. “Alle 21:47 mentre Fiorello trasformista canta Montagne Verdi con la musica di Generale arriviamo a 15.353.000 teste. Picco di share al 61.8% quando Fiorello diretto da Toni Renis canta Quando, quando, quando“. Omaggio a Mollica si passa dal 53% al 57%.

12:32 Coletta applaude a Fiorello e ad Amadeus dicendo che quest’ultimo non è solo una spalla.

12:34 parla Amadeus: “Stasera si chiude questa settimana indimenticabile. Ho detto alla prima conferenza stampa che era un sogno che si realizzava, il sogno era di portare al festival quello che sognavo, alcuni di voi mi conoscono e altri di voi mi hanno intervistato da agosto alla vigilia del festival e l’ho raccontato … volevo che potesse essere un festival soprattutto familiare. Volevo che soprattutto nel 70esimo fossero uniti due mondi, il presente, se non addirittura il futuro e la tradizione. Il dato che mi rende particolarmente felice è il dato dei giovani perché avere fra le ragazze l’81% di share è qualcosa di meraviglioso“. Il conduttore poi aggiunge: “Io sono partito dai Giovani, ci tenevo tantissimo a far ascoltare la loro musica“. La Finale rispecchierà l’imprevedibilità di queste sere. “L’imprevedibilità è stato quello che ho sempre desiderato da questo Festival“.

12:37 Amadeus su Bugo. “Devo recuperare il sonno, stanotte sono andato a letto alle 4:30 perché ero in giro per cercare Bugo … (ride)”.

12:39 parla Sabrina Salerno. “Stasera canto (ride) …”

12:40 parla Francesca Sofia Novello che ringrazia Amadeus per l’opportunità e da l’appuntamento per la Finale.

12:40 parla Claudio Fasulo. I vincitori delle varie sfide fra i Giovani erano i vincitori segnalati da entrambe le giurie votanti. Vi era quindi una conformità di giudizio. Questa la precisazione di Fasulo che poi si occupa di tutti i dati Auditel di Rai 1 che durante la giornata ha battuto ogni record grazie a Sanremo.

12:42 Fasulo svela alcuni ospiti e alcune anticipazioni. Fra gli ospiti: Vittorio Grigolo, Wilma De Angelis, il ballerino Ivan Contini, il cast del film Pop corn di Brizzi, Edoardo Pesce per la presentazione della fiction Rai su Sordi, Biagio Antonacci e Mara Venier.

Tiziano Ferro sarà presente in due momenti con Alla mia età e poi alla fine con un medley con: Non me lo spiegare, Ed ero contentissimo, Per dirti ciao.

12:44 viene dato l’ordine di uscita della serata: Michele Zarrillo, Elodie, Nigoitti, Granmdi, Urso, Diodato, Marco Masini, Piero Pelù, Levante, Achille Lauro, Pinguini tattici nucleari, Junior Calli, Tosca, Le Vibrazioni, Raphael Gualazzi, Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana, Jannacci, Elettra Lamborghini e Rancore.

Sanremo 2020 conferenza stampa: il botta e risposta con i giornalisti

12:48 si parla della questione Bugo e Morgan. Due motivi di eliminazioni: aver cambiato il testo e il ritiro di Bugo. Eliminazione del brano dalla gara. Amadeus dice che personalmente non sono nemmeno fuori gara come esibizione. Pare che sul palco dell’Ariston, anche per motivi vari, non si vedranno. Amadeus sta spiegando che si stanno valutando diverse cose. “Bugo se ne è andato a ragione, io non discuto questo. Nel momento in cui lasci il palco, il giorno dopo non c’è … fosse accaduto il contrario con la canzone di Bugo e se ne fosse andato Morgan… c’era da valutare, lì se ne è andato praticamente il titolare della canzone“.

12:51 Amadeus “Definirmi sessista è qualcosa di più lontano alla mia persona. Le persone che mi hanno aggredito sarebbe stato meglio si fossero dedicati a parlare della violenza sulle donne”

12:51 arriva Fiorello

12:52. Amadeus riferito a Fiorello: “Per me è la persona che ha illuminato tutto il Festival”

12:52. Fiorello chiede scusa per quanto accaduto ieri: “Volevo chiedere scusa a voi tutti i giornalisti della sala stampa con cui abbiamo un rapporto molto bello … (nessuno risponde, tutti aspettano ciò che vuole dire) No allora non abbiamo un rapporto molto bello … (si ride ) … Vi volevo chiedere scusa per quella cosa di ieri pomeriggio perché è uscita una intervista mia, la mia era una telefonata, ingenuamente avevo fatto una telefonata, perché avevo letto una cosa che mi aveva dato veramente fastidio. Ho fatto questa telefonata e …. Ad un certo punto leggo ed è tutto pubblicato. E li faccio un altro gran melò“.

Botta e risposta fra Fiorello e Mondonico, il clima si surriscalda. Mondonico sottolinea che Fiorello era al telefono con Selvaggia Lucarelli e che doveva sapere che era una giornalista.

12:56. Fiorello: “Se io fossi un giornalista chiederei posso pubblicare questa telefonata e io ti dico No e lui ok non la pubblico“. (Applauso dalla sala stampa)

13:01. Coletta: “Scusateci per la lunghezza (applauso), ma l’edizione dei 70 anni lo chiedeva“.

13:06 show di Fiorello. Dopo che Amadeus si è tolto qualche sassolino, dopo il piccolo momento di tensione sulle scuse per ieri, Fiorello torna a fare ridere tutti e il clima torna disteso. Si parla di urologi e medicina, ma anche di esami medici.

13:08 si torna a parla di Bugo e Morgan, ma soprattutto di Morgan e della possibile rissa. Alla domanda risponde per primo di Fiorello. “Ho beccato Morgan e quindi come si fa con un amico e con un artista di quel calibro, vedendolo così agitato, mi dispiaceva tanto, ho cercato solo di tranquillizzarlo … Sono stato un po’ con lui solo per farlo calmare“.

Parla Fasulo. “Rispetto alle prove, onestamente se avessimo dovuto fare un minutaggio, nella classifica di chi ha provato di più ci sarebbe Morgan. Bugo e Morgan, condividendo noi la scelta, hanno provato di più dei loro colleghi e nessuno si è lamentato”.

13:10 polemica voti sala stampa. I giornalisti hanno votato prima che i cantanti si esibissero ieri sera e hanno quindi votato anche Bugo e Morgan quindi si chiedevano come avessero fatto con i voti già dati alla coppia.

Fasulo: “E’ stato cancellato il voto ed è stata ricalcolata la percentuale”

13:12. Amadeus: “Cercherò di asciugare il più possibile e di togliere alcune cose previste” Altra piccola polemica perché i giornalisti della carta stampata soprattutto hanno bisogno di avere il nome del vincitore entro l’1.30 prima della chiusura dei giornali. La disponibilità di Amadeus e dello staff è però stata ampia. Lo stesso Amadeus ha detto di non voler far uscire i giornali senza l’annuncio del vincitore. Sicuramente si troverà un accordo.

Sanremo 2020 conferenza stampa: Amadeus parla di Bugo e Morgan

13:16. Amadeus: “Bugo è una delle persone più educate che io abbia mai conosciuto nella mia vita. La prima cosa che mi ha detto è Ti chiedo scusa, lui era triste ed era affranto per avermi creato un problema. Alle quattro di mattina con tutto quello che hai da fare sei ancora qui a parlare con me e lo ricorderà tutta la vita“.

“Morgan mi ha mandato un messaggio questa mattina. Gli ho detto Marco ti conosco da tanti anni. Genio e sregolatezza ….”

Si parla del rapporto di amicizia fra i due. Amadeus ritiene che la loro canzone sia comunque forte e che sicuramente passerà in radio.

Sanremo 2020, Fiorello e Tiziano Ferro: il chiarimento

13:19. Fiorello riprende la parola per parlare della lite con Tiziano Ferro.

“Chiunque di noi può dire qualcosa su un palco e non pensarci, ma poi da quella cosa lì possono scaturire cose. Lui pensava di fare una battuta, ma da questo è scaturito altro. C’è stata la polemica, ma ci siamo chiariti“.

Fiorello poi felice parla del chiarimento. “Il momento più bello del mio Festival è stato non quello che avete visto in tv ieri sera, ma ieri pomeriggio, che non avete visto. Quando ci siamo incontrati alle prove ieri pomeriggio…” . Fiorello legge un messaggio che gli ha mandato Ferro dopo lo show: “Il bel paesone non ti tradisce mai vai Fiore dormi bene, sono super felice“. Il messaggio della mattinata invece: “Siamo due persone intelligenti …“.

13:37. Interviene Enrico Lucci che fa parlare Amadeus con sua madre e poi pure Fiorello.

13:54. la conferenza stampa è ancora in essere. Molti argomenti sono stati ripresi. Da Fiorello vs Ferro a Bugo e Morgan. I concetti, però, sono ormai chiari.

13:55. si parla della presenza di Grigolo e delle accuse che gli sono state mosse contro. Amadeus dice di averlo scelto per la sua bravura ed il suo talento.

14:02 la conferenza stampa termina con una massima di Mario Luzzatto Fegiz