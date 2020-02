“La faccia e il cuore” è questo il titolo della canzone portata a Sanremo 2020 da Gessica Notaro e Antonio Maggio. Il brano è fuori gara ma per l’intensità del testo e la veridicità di ciò che esprime, non avrebbe avuto rivali.

Gessica Notaro a Sanremo 2020: “Mi hai sciolto il sorriso ma avevo quello di riserva”

Gessica Notaro e Antonio Maggio cantano un brano per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza sulle donne, uno dei temi di questa 70esima edizione del festival. La donna come ricorderete, ex Miss Romagna, nel 2017 fu sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato Edson Tavares: un atto vile e di inaudita violenza che segna per tutta la vita.

Ma Gessica non si è arresa: ha raccolto tutto il suo coraggio ed è andata avanti. Sul palco dell’Ariston ha cantato con il cuore e anche con la faccia!!

Quell’uomo che nel 2017 l’ha sfregiata cercando, non riuscendoci, di cancellare la bellezza di una donna coraggiosa, è in carcere. E’ stato condannato a 15 anni di prigione, anche se di fronte a questi gesti vili e violenti sarebbe più giusto metterli in cella e buttare via la chiave.

Una donna che ha rimesso insieme i pezzi della sua vita e attraverso la musica e la complicità di un suo caro amico, Antonio Maggio vincitore di Sanremo 2013 per le Nuove Proposte, ha cantato una canzone bellissima che potrebbe diventare un simbolo contro la Violenza.

Gessica Notaro canta “La faccia e il cuore” a Sanremo 2020

“Potevi sciogliermi i dubbi o i capelli per sentirmi più bella. Invece mi hai sciolto il sorriso ma io ho quello di riserva” recita parte del testo.

E il refrain che dice: “Tieni le mani in tasca” è un messaggio diretto, immediato e semplice. “se le tiri fuori, è per una carezza, solo una carezza”, così continua la canzone. Un testo semplice ma un messaggio potente, una storia di rinascita.

L’esibizione a Sanremo de “la Faccia e il cuore”

Amadeus ha voluto Gessica Notaro a Sanremo 2020

È stato Amadeus a volere Gessica Notaro sul palco della prima serata di Sanremo 2020. Se consideriamo tutte le polemiche e le accuse (anche di sessismo) rivolte a questo conduttore che si è messo umilmente al servizio del Festival, ci rendiamo conto che molta gente apre la bocca solo per dare fiato.

Amadeus ha dato ampio spazio a tutte le donne intervenute al Festival, da Diletta Leotta a Rula Jebreal passando per Emma fino a Gessica Notaro. Rimanendo sempre un passo indietro. Ad Amadeus vanno i nostri più sinceri complimenti perché aldilà di molta fuffa, hanno parlato i fatti: uno share pari al 52,2% per un totale di 10 milioni e 56 mila tele-spettatori.

Anche Fiorello ha voluto dire la sua, sugli ascolti…