Archiviata anche la terza serata del Festival di Sanremo 2020. Una lunghissima serata quella di Sanremo 70 che ha celebrato i settant’anni del Festival e della canzone italiana con i 24 big che hanno reinterpreto sul palcoscenico alcune canzoni simbolo della kermesse canora. Ecco la classifica parziale della terza serata secondo i voti dei componenti dell’Orchestra del Festival.

Sanremo 2020, la classifica della terza serata: le cover

Amadeus con le due co-conduttrici di questa sera, Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, hanno annunciato la classifica generale della terza serata dei duetti. Ecco la classifica completa votata dai componenti dell’Orchestra di Sanremo 2020:

Tosca Piero Pelù Pinguini tattici nucleari Anastasio Diodato Le Vibrazioni Paolo Jannacci Francesco Gabbani Rancore Marco Masini Raphael Gualazzi Enrico Nigiotti Rita Pavone Irene Grandi Michele Zarrillo Achille Lauro Levante Giordana Angi Elodie Alberto Urso Junior Cally Riki Elettra Lamborghini Bugo e Morgan

Sanremo 2020, la classifica delle cover sorprende il pubblico

A trionfare nella serata delle cover di Sanremo 70 è Tosca che ha portato sul palcoscenico del Teatro Ariston la sua versione di “Piazza Grande” di Lucio Dalla accompagnata da Silvia Perez Cruz.

“In questa interpretazione di “Piazza Grande” c’era la Spagna, il fado e tanto del nostro sud, una canzone molto mediterranea!” ha dichiarato l’artista a Rai Radio 2 poco prima dei risultati che la vedono al primo posto della classifica generale. Una bella sorpresa per l’interprete che guadagna così sicuramente qualche posto nella classifica parziale annunciata ieri sera.

Al secondo posto, invece, si piazza Piero Pelù con la sua cover di “Cuore Matto” che per l’occasione ha reinterpretato anche con il grandissimo Little Tony grazie ad un live del passato. Terzo posto per i Pinguini tattici nucleari che con il loro medley 70 hanno conquistato davvero tutti e si candidano tra i papabili vincitori della kermesse. Delusione totale per Morgan classificatosi all’ultimo posto e per i vari “Amici di Maria De Filippi”, per intenderci Alberto Urso, Giordana Angi e Riki, che si piazzano agli ultimi posti della classifica allontanandosi così dal podio finale.

Ecco il video delle cover di “Piazza Grande” di Tosca: