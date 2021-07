Sangiovanni ha annunciato l’uscita del video di “Malibu”, la hit dell’estate 2021 da mesi ai vertici delle classifiche radiofoniche e streaming. A sorpresa nel video della canzone spunta anche la fidanzata Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici di Maria de Filippi.

Sangiovanni e Giulia nel video di Malibù

E’ ufficiale: il video di Malibù di Sangiovanni è online dalle ore 14.00 di venerdì 23 luglio 2021. La canzone dell’estate 2021, dopo aver conquistato le radio e le classifiche, si prepara così ad infrangere nuovi record anche sulla piattaforma di YouTube! Il tormentone, presentato per la prima volta dal cantautore sul palcoscenico di Amici di Maria De Filippi, da settimane domina l’AirPlay radiofonico ed è uno dei brani più ascoltati su Spotify. Un primato importante per il giovanissimo cantautore che per il video ha collaborato con la fidanzata Giulia.

Proprio Giulia ha condiviso su TikTok un frame del video clip scrivendo: “questa è la coreografia ufficiale che vedrete nel video, creata e ballata da my wife Giulia💓 give it a try!”.

La collaborazione nel videoclip conferma l’amore tra i due giovani talenti di Amici che da diversi mesi fanno coppia fissa! Un amore nato proprio tra i banchi di scuola che li ha portati anche a scontarsi l’uno contro l’altra durante la finale del serale di Amici. Nel video Giulia, che si è occupata anche delle coreografie, indossa un outfit che ricorda quello che Sangiovanni ha sfoggiato sul palcoscenico dei Battiti Live: una maxi camicia rosa e una bandana. A completare l’outfit: un crop top total white, pantaloni viola con i tasconi e un paio di sneakers con calzini fucsia di spugna.

Sangiovanni, il boom dopo Amici

Il successo di Sangiovanni è inarrestabile. Il cantante intervistato da Noisey ha confessato quanto la musica sia importante per lui:

“oltre a essere me stesso posso far sì che le persone che mi ascoltano si possano rivedere in me. Forse non è sempre così. Ci sono dinamiche in cui anche un artista non è se stesso, però non mi riguarda“. Infine è tornato a palare della scuola di Amici rivelando: “è un gran contenitore di tanti spunti diversi che tu puoi dare. In un contesto come quello più sei vero più si percepisce. A me ha aiutato tantissimo. Mi ha dato l’opportunità giusta, la possibilità che cercavo per poter comunicare a più persone possibili il mio essere“.

La Video-Clip di Malibu da Youtube