Sono state annunciate le date della finale del San Marino Song Contest 2026. La competizione, nata per selezionare il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest, è ormai diventata una delle trasmissioni più seguite della Nazione e in Italia. Scopriamo insieme quando andrà in onda e le novità di questa edizione.

San Marino Song Contest 2026: data della finale e dove vederlo

San Marino aspetta di conoscere il suo partecipante all’Eurovision Song Contest che quest’anno si terrà a Vienna, in Austria, dal 12 al 16 maggio. Dopo il successo dello scorso anno (che ha visto trionfare Gabry Ponte), è stato confermato il San Marino Song Contest. L’annuncio è stato dato dalla San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, che ha anche indicato le date della semifinale e della finale.

Quando ci sarà quindi la finale del San Marino Song Contest 2026? La finale è in programma per sabato 7 marzo 2026, al Teatro Nuovo di Dogana (Repubblica di San Marino). Sarà possibile vederla in diretta su San Marino RTV, al canale 550 del digitale terrestre, e in radio su Radio San Marino.

Confermato alla Direzione Artistica del San Marino Song Contest 2026 è Massimo Bonelli, la regia invece è di Cristiano D’Alisera, la fotografia di Marco Lucarelli e la scenografia di Marco Calzavara, in collaborazione con Media Evolution srl e con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo.

Le novità di questa seconda edizione

Tra le novità di questa edizione c’è l’introduzione delle semifinali, sempre in diretta su RTV, che si terrà il 3 e il 4 marzo 2026. In ciascuna delle due semifinali si esibiranno 20 concorrenti provenienti da “Dreaming San Marino Song Contest”, il percorso di selezione organizzato da Media Evolution sulla scia di Sanremo Giovani che vuole scoprire nuovi talenti.

Mentre nella finale del 7 marzo approderanno 10 concorrenti emergenti provenienti dalle due semifinali a cui si aggiungono i 10 big in gara.