Sta per arrivare una nuova edizione del San Marino Song Contest 2025. Quest’anno parteciperanno alcuni cantanti italiani che si giocano un posto per l’Eurovision. Scopriamo insieme quando andrà in onda, chi saranno gli ospiti e chi sono gli artisti in gara.

San Marino Song contest 2025: ospiti e quando in tv

Come ogni anno sono diversi gli artisti, anche italiani, che partecipano al San Marino Song Contest 2025 (ex una Voce per San Marino). In palio per il vincitore c’è la partecipazione, come porta bandiera della Repubblica, all’Eurovision in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio. Grande ospite del San Marino Song Contest 2025 sarà Al Bano. Il cantante si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla Carriera. Accanto a lui ci saranno Cristiano Malgioglio con le sue “incursioni”, La Rappresentante Di Lista e Senhit.

L’evento sarà trasmesso in diretta dal Teatro di Dogana Nuova e andrà in onda in tv sabato 8 marzo 2025 alle ore 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), su RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. In streaming su RaiPlay si potrà vedere con il commento originale dei conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti, o sul canale Visual Radio, con il commento dei conduttori di Rai Radio2.

Tra gli artisti in gara c’è il vincitore di ‘Ora o mai più‘ Pierdavide Carone, Marco Carta e Gabry Ponte con il jingle di questa edizione del Festival di Sanremo ‘Tutta l’Italia‘. E ancora Bianca Atzei, Luisa Corna, Paco e Silvia Salemi.

Artisti in gara

La Giuria del San Marino Song Contest è composta dal “Presidente” Luca De Gennaro; Roberto Sergio (Direttore Generale Rtv San Marino); Federica Gentile (conduttrice e autrice televisiva e radiofonica); Mario Andrea Ettorre ed Ema Stokholma.

Questo l’elenco dei 20 artisti in gara per San Marino Song contest 2025 con le rispettive canzoni: