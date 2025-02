Dopo il Festival di Sanremo, si alza il sipario sul San Marino Song Contest, concorso che selezionerà il rappresentante del Titano al prossimo Eurovision Song Contest. Stamattina in occasione della tradizionale conferenza stampa svoltasi presso gli studi Rai di Via Asiago sono stati svelati i 20 artisti in gara alla kermesse. Sono 14 i cantanti italiani che si sfideranno nella kermesse sanmarinese, più un rappresentante di San Marino (Paco), uno dell’Albania (Besa), uno della Svezia (Curli), uno della Slovenia (King Foo), uno del Belgio (Angie Sciacqua) e uno dell’Ucraina (Teslenko).

San Marino Song Contest 2025, ecco i cantanti in gara

I due nomi che saltano subito all’occhio sono quelli di Pierdavide Carone, ex allievo di Amici nonché attuale concorrente di Ora o mai più, e di Marco Carta. Per quest’ultimo si tratta di un vero e proprio rilancio dopo un periodo di assenza dalle scene musicali. Effettivamente alcuni indizi social avevano portato ad ipotizzare la sua presenza alla kermesse. Marco Carta aveva scritto un messaggio rivolto ai fan in cui annunciava un ritorno in grande stile. Altro nome di peso è quello di Bianca Atzei che torna a concorrere in un festival musicale otto anni dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Tra gli altri nomi spiccano Luisa Corna ( “Il giorno giusto”), Curli (“Juliet”), Elasi (“Lorella”), Haymara (“Tómame Las manos”), King Foo (“The Edge of the world”), Paco (“Until the end”), Questo e quello (“Bella balla”), Silvia Salemi (“Coralli”), Angy Sciacqua (“I”), Taoma (“Npc”), Teslenko (“Storm”), The Rumpled (“You get me so high”) e Giacomo Voli (“Ave Maria”), Besa (“Tiki tiki”), Boosta (“Btw”), Vicenzo Capua (“Sei sempre tu”).

Tra i superfavoriti per la vittoria c’è anche Gabry Ponte con “Tutta l’Italia” il brano da cui è stato tratto il jingle di Sanremo 2025. Un nome che ha messo tutti d’accordo anche se urge una riflessione. Il brano che Ponte porta in gara non rispecchia il concetto di identità nazionale. Sui social, più di un utente ha scritto: “Come si fa a rappresentare San Marino con una canzone che si intitola “Tutta l’Italia”?”. Un paradosso che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio caso.

I conduttori e la giuria

A condurre la prima edizione del San Marino Song Contest 2025, in programma il prossimo sabato 8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, saranno Francesco Facchinetti e Flora Canto. Tra i giurati della kermesse ci saranno invece Federica Gentile, Ema Stokholma, Luca De Gennaro, Marco Andrea Ettorre, Roberto Sergio.

Gli ospiti

Tra gli ospiti ci saranno Senhit, che aveva rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest nel 2011 con il brano “Stand by me”, e La Rappresentante di Lista.

Chi rappresenta l’Italia all’Eurovision 2025?

Ad ospitare la competizione sarà la Svizzera. La competizione si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio. A condurre il contest saranno tre donne Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker.

A rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, dopo la rinuncia di Olly, sarà Lucio Corsi, arrivato secondo al Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro”. Al suo fianco ci sarà il suo fedele compagno di musica, Tommaso Ottomano.