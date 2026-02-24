Samurai Jay, con il brano ‘Ossessione‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il rapper, diventato virale grazie ai social, è alla sua prima partecipazione da solista alla kermesse sulla scia del successo di ‘Halo‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘Ossessione’.

Il testo di “Ossessione” di Samurai Jay a Sanremo 2026

Questo il testo di ‘Ossessione‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Samurai Jay (Gennaro Amatore) con S. Sellitti, V. Coppola e L. Stocco.

Nulla è per sempre

Ma il profumo tuo sulla mia pelle

Non passa mai, no mai

Sicuramente

Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera

Marò che pena

Siamo sempre alle solite

Una tirata tutto il weekend

Tu mi nascondi le storie

E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità

Ora penso a me

In mezzo a questo disordine

Sarà strano ma ti sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Andale andale

Scatta un paio di foto poi mandale

Fammi vedere cosa indossi stasera

Poi facciamo l’alta marea

Sotto la luna piena

Non sei mai stata sincera

Non può durare una vita intera

Una storia se fa solo male

Tra noi sarà solamente

Una noche de sexo

Andamento lento

Non posso fermare il tempo

Questo feeling maledetto

Io lo sento addosso

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Devo correre correre correre correre correre

Ahahah

Devo correre correre correre correre correre

Come un’ossessione stanotte ritorni qui

Al centro delle mie fantasie

Ti amo solo di venerdì

Bailando contigo asì

Per un’ora ti sento mia

Non è amore è una malattia

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

Questo maledetto feeling

“Ossessione” di Samurai Jay: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026

Samurai Jay punta a far ballare tutto l’Ariston con questo brano che è un mix tra un reggaeton e una ballad cubana. Non mancano alcune citazioni come il riferimento ad ‘Andamento lento‘ di Tullio de Piscopo e un verso in spagnolo.

Ma qual è il significato di ‘Ossessione’? Il brano parla del lato oscuro del desiderio, di una qualsiasi relazione tossica di cui non si riesce ad uscire nonostante siamo consapevoli che ci fa solo del male e che ci sono bugie e verità nascoste. Può essere intesa come un’ossessione verso una donna o anche in generale verso una passione, come il rincorrere il successo musicale.

Si tratta di un ‘maledetto feeling‘ che si instaura in una notte, dove non si riesce a pensare ad altro durante i restanti giorni della settimana. Questo rapporto ‘non è amore, è una malattia‘, una dipendenza affettiva da cui bisogna scappare. Non resta che ‘correre, correre‘ come ripetuto più volte alla fine del testo. Ma il protagonista non sembra riuscirci e si lascia andare ballando.

Chi è Samurai Jay

Samurai Jay è il nome d’arte di Gennaro Amatore ed è un giovane rapper partenopeo nato a Mugnano nel 1998. Il suo primo EP, ‘Promesse‘, è stato pubblicato nel 2018 e inizia a collaborare con vari produttori discografici e con Geolier. Un anno dopo, con Jake La Furia,

esce ‘High di Junior Cally‘ mentre nel 2020 collabora con Gigi D’Alessio nel singolo ‘Buongiorno‘ e nel remix di ‘Fotomodelle un po’ povere‘.

Il suo primo album ‘Lacrime‘ esce sempre nel 2020 e vede la partecipazione di Gué Pequeno, Rkomi, Geolier e Boro. Il grande successo arriva però con ‘Halo‘, in collaborazione con Vito Salamanca, diventata virale su Tiktok e vero tormentone estivo del 2025 grazie al ritornello ‘È tutto sbagliato‘.

A Sanremo aveva già partecipato nel 2021 nella serata ospiti con Gigi D’Alessio e Ivan Granatino, Enzo Dong e Lele Blade con il brano “Guagliune“. Ora arriva sul palco dell’Ariston come BIG. Nella serata della cover porterà ‘Baila Morena’ di Zucchero con Belén Rodríguez e Roy Paci. Belen dovrebbe salire sul palco anche nella serata di mercoledì.