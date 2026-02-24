Samurai Jay, con il brano ‘Ossessione‘, è tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini. Il rapper, diventato virale grazie ai social, è alla sua prima partecipazione da solista alla kermesse sulla scia del successo di ‘Halo‘. Scopriamo insieme il testo e il significato del suo nuovo brano ‘Ossessione’.
Il testo di “Ossessione” di Samurai Jay a Sanremo 2026
Questo il testo di ‘Ossessione‘ in gara al Festival di Sanremo 2026, scritto dallo stesso Samurai Jay (Gennaro Amatore) con S. Sellitti, V. Coppola e L. Stocco.
Nulla è per sempre
Ma il profumo tuo sulla mia pelle
Non passa mai, no mai
Sicuramente
Stai dormendo nel letto di un altro pure stasera
Marò che pena
Siamo sempre alle solite
Una tirata tutto il weekend
Tu mi nascondi le storie
E mi racconti un’altra bugia vuoi la verità
Ora penso a me
In mezzo a questo disordine
Sarà strano ma ti sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Andale andale
Scatta un paio di foto poi mandale
Fammi vedere cosa indossi stasera
Poi facciamo l’alta marea
Sotto la luna piena
Non sei mai stata sincera
Non può durare una vita intera
Una storia se fa solo male
Tra noi sarà solamente
Una noche de sexo
Andamento lento
Non posso fermare il tempo
Questo feeling maledetto
Io lo sento addosso
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Devo correre correre correre correre correre
Ahahah
Devo correre correre correre correre correre
Come un’ossessione stanotte ritorni qui
Al centro delle mie fantasie
Ti amo solo di venerdì
Bailando contigo asì
Per un’ora ti sento mia
Non è amore è una malattia
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
Questo maledetto feeling
“Ossessione” di Samurai Jay: di cosa parla il brano in gara a Sanremo 2026
Samurai Jay punta a far ballare tutto l’Ariston con questo brano che è un mix tra un reggaeton e una ballad cubana. Non mancano alcune citazioni come il riferimento ad ‘Andamento lento‘ di Tullio de Piscopo e un verso in spagnolo.
Ma qual è il significato di ‘Ossessione’? Il brano parla del lato oscuro del desiderio, di una qualsiasi relazione tossica di cui non si riesce ad uscire nonostante siamo consapevoli che ci fa solo del male e che ci sono bugie e verità nascoste. Può essere intesa come un’ossessione verso una donna o anche in generale verso una passione, come il rincorrere il successo musicale.
Si tratta di un ‘maledetto feeling‘ che si instaura in una notte, dove non si riesce a pensare ad altro durante i restanti giorni della settimana. Questo rapporto ‘non è amore, è una malattia‘, una dipendenza affettiva da cui bisogna scappare. Non resta che ‘correre, correre‘ come ripetuto più volte alla fine del testo. Ma il protagonista non sembra riuscirci e si lascia andare ballando.
Chi è Samurai Jay
Samurai Jay è il nome d’arte di Gennaro Amatore ed è un giovane rapper partenopeo nato a Mugnano nel 1998. Il suo primo EP, ‘Promesse‘, è stato pubblicato nel 2018 e inizia a collaborare con vari produttori discografici e con Geolier. Un anno dopo, con Jake La Furia,
esce ‘High di Junior Cally‘ mentre nel 2020 collabora con Gigi D’Alessio nel singolo ‘Buongiorno‘ e nel remix di ‘Fotomodelle un po’ povere‘.
Il suo primo album ‘Lacrime‘ esce sempre nel 2020 e vede la partecipazione di Gué Pequeno, Rkomi, Geolier e Boro. Il grande successo arriva però con ‘Halo‘, in collaborazione con Vito Salamanca, diventata virale su Tiktok e vero tormentone estivo del 2025 grazie al ritornello ‘È tutto sbagliato‘.
A Sanremo aveva già partecipato nel 2021 nella serata ospiti con Gigi D’Alessio e Ivan Granatino, Enzo Dong e Lele Blade con il brano “Guagliune“. Ora arriva sul palco dell’Ariston come BIG. Nella serata della cover porterà ‘Baila Morena’ di Zucchero con Belén Rodríguez e Roy Paci. Belen dovrebbe salire sul palco anche nella serata di mercoledì.