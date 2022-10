Giulia Salemi torna in tv con il programma che porta il suo nome “Salotto Salemi”. La bella influencer e conduttrice lo aveva annunciato ai nostri microfoni qualche mese fa. In una nostra intervista, Giulia Salemi aveva dichiarato: «Torna “Salotto Salemi” su La5 con un nuovo cast che non vedo l’ora di annunciare. Io lavoro ogni giorno per cercare di costruire il mio futuro. Faccio molta gavetta, non si scappa dalla gavetta. Se è destino, man mano i miei sogni si realizzeranno. Non mi posso lamentare. Aspetto la mia opportunità, nel frattempo studiamo e lavoriamo».

“Salotto Salemi 2” su La5 con Giulia Salemi: quando in tv novità, ospiti e cast

La prima puntata di “Salotto Salemi” andrà in onda mercoledì 12 ottobre alle ore 23.20 su La5 (canale 30). Il programma diventerà poi l’appuntamento fisso del mercoledì in seconda serata per diverse settimane. “Non vi nascondo che sono molto emozionata perché è come vedere un figlio nato in quarantena che cresce e si prepara al primo giorno di scuola” – Ha commentato così la bella notizia attraverso i suoi social la conduttrice. Il programma sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

In questi gironi sono stati svelati alcuni nomi degli ospiti che prenderanno parte alla nuova edizione di “Salotto Salemi 2”. Sei appuntamenti imperdibili con sei ospiti quali: Marta Losito, Fabiola Baglieri e Ludovica Coscione. A “Salotto Salemi 2” ci saranno delle novità, per la precisione due. Il salotto si allarga e per la prima volta parteciperanno al programma anche due uomini: Costantino della Gherardesca e Pierpaolo Pretelli, compagno di Giulia Salemi. A quanto pare ci sarà anche Elisa Maino.

“Salotto Salemi 2”: il format

Salotto Salemi è un progetto di Ricky Palazzolo e Giulia Salemi, scritto con Silvia Rossi e prodotto da Level 33. Il programma è stato realizzato grazie anche alla collaborazione con Mikado (che ha affidato il Product Placement a Hub4brand), Benefit Cosmetics e Sephora Italia che hanno affidato la loro visibilità nel programma a Brand On Solutions (team dedicato alle iniziative speciali per le concessionarie Publitalia, Digitalia e Mediamond).

Il format vede in prima linea confessioni tra amiche e condivisioni di make-up. In ogni puntata la Salemi accoglie nel suo salotto uno dei suoi ospiti, che si sottoporrà ad una serie di domande curiose della padrona di casa e dovrà poi dimostrare le sue capacità nel trucco. Tra confessioni e condivisione di make-up, il divertente show ha riscosso un grande successo nella prima stagione e auguriamo a Giulia che sia lo stesso anche per la seconda.

Giulia Salemi: tra Tv, radio e social

Per Giulia Salemi, è un periodo molto fortunato in ambito professionale, l’influencer e conduttrice tv si divide tra la conduzione del suo programma, il ruolo di speaker radiofonica su R101 con Enjoy The Weekend e la settima edizione del Gf Vip, dove commenta in diretta i tweet più divertenti che arrivano su quanto succede nella Casa più spiata d’Italia.