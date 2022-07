Giulia Salemi protagonista del Giffoni Film Festival in veste di conduttrice del “Giffoni Music Concept” insieme a Nicolò De Devitiis. Una carriera, quella della Salemi, in continua ascesa. Dal suo terzo posto a Miss Italia nel 2014 alla conquista di palcoscenici importanti, c’è di mezzo la conquista del primo posto nel cuore dei milioni di follower che la seguono su Instagram. Noi di SuperGuidaTv, in occasione proprio del Giffoni Film Festival, abbiamo intervistato Giulia Salemi. Con lei abbiamo parlato della sua carriera di conduttrice unita a quella di influencer, del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, dell’amore per i fan, meglio noti come “i Prelemi” che lei considera una vera e propria famiglia. Con Giulia abbiamo inoltre parlato dei suoi progetti futuri che partiranno a settembre. Ecco l’intervista a Giulia Salemi.

Giulia Salemi, l’intervista esclusiva

Giulia come stai? E come stai vivendo questa esperienza del Giffoni Film Festival 2022?

«Sto bene, sto vivendo benissimo questo Giffoni 2022. Sono alla conduzione del “Giffoni Music Concept” con Nicolò De Devitiis. Ogni sera siamo sul palco a cercare di far divertire le persone. E’ un ulteriore tassello che si aggiunge alla mia carriera al mio percorso di crescita. Sono contentissima, Giffoni ha un clima speciale, l’ambiente è speciale. Ci sono delle persone stupende e questo permette di lavorare in sintonia e in armonia. Sono proprio felice».

Dopo questa esperienza ti senti pronta per un palco ancora più importante? Cosa ti piacerebbe condurre in tv?

«Qualsiasi cosa! (Ride) A me basta avere un microfono e un palco che sono contenta. Io amo la conduzione a 360°. A settembre partiranno nuovi progetti, torna “Salotto Salemi” su La5 con un nuovo cast che non vedo l’ora di annunciare. Io lavoro ogni giorno per cercare di costruire il mio futuro. Faccio molta gavetta, non si scappa dalla gavetta. Se è destino, man mano i miei sogni si realizzeranno. Non mi posso lamentare. Aspetto la mia opportunità, nel frattempo studiamo e lavoriamo».

Se dovessimo rubare un programma a qualcuno?

«No, non casco in questo tranello! (Ride) Sarebbe bello invece creare qualcosa che non c’è. Far parte di un programma, un progetto. Io poi spazio molto, mi metto sempre in gioco. A Giffoni siamo a condurre, facciamo musica, però alla fine è intrattenimento. Io amo intrattenere e intrattenermi. Amo far divertire le persone».

Ieri un bellissimo momento con Pierpaolo, siete la coppia più amata sui social. L’hashtag “Prelemi” è sempre in tendenza. Che rapporto hai con i tuoi fan e come state vivendo questo momento?

«Con i miei fan ho un rapporto stupendo, anzi un saluto a tutti “I Prelemi”: io vi amo lo sapete. Sono ormai una famiglia per me anzi, ormai consolidata, sono quasi due anni. Con Pier abbiamo un bellissimo rapporto di crescita costante. Giorno dopo giorno diventiamo sempre più complementari. Ci comprendiamo, ci amiamo sempre di più. Io poi non amo ostentare. Sono molto felice e molto innamorata».

La vostra storia è nata sotto i riflettori, pensate mai al matrimonio? Partecipereste a un programma sull’amore come “Temptation Island?

«Ad oggi io non parteciperei e penso anche lui. Il matrimonio perchè no! Io odio fare progetti, vivo molto alla giornata. Il giorno che arriverà la proposta arriverà. Intanto ci viviamo l’oggi».

Lui ha partecipato a “Tale e quale show” tu lo faresti?

«Al momento no, perchè non ho la preparazione e la competenza. So dove posso fare bene e dove non è il mio campo. Se c’è da giocare a cantare lo faccio volentieri. Se devo fare un talent show dovrei impegnarmi al massimo e avere anche le qualità, dovrei fare prima un corso di canto e poi se ne riparla. In questo momento non ho la bravura in canto» – scherzando aggiunge – «Io volevo fare la cantante, non volevo fare la conduttrice».

Opinionista di un reality ti piacerebbe?

«Io sono cresciuta a pane e reality, quindi perchè no. L’esperienza in quel campo proprio non mi manca. So distinguere le dinamiche, so riconoscere le persone sincere e le persone false».

Tu hai appoggiato con un post la conduzione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Quanto ti fa piacere che una influencer come Chiara Ferragni arrivi sul palco dell’Ariston? Tu sei una delle più seguite, sogni anche tu quel palco?

«Per Chiara Ferragni sono felicissima e ho voluto condividere con un post quello che penso. Se tutte noi esistiamo è anche grazie a lei. Lei ha dato dignità e identità a questo lavoro e alla parola influencer. Io sono contentissima per lei e ovviamente certo che sogno quel palco. E’ la ciliegina sulla torta, è il massimo traguardo che uno può raggiungere. Però prima abbiamo da lavorare. E’ un sogno che spero un giorno si realizzi. Per adesso ci concentriamo sulla concretezza».

Quali sono i tuoi progetti futuri? Cosa ci puoi anticipare?

«Posso anticipare poco e niente. Spero che sarà un anno importante, fatto di conferme e di crescita. E che sarà un bell’anno. Spero a settembre di darvi tante belle notizie».

Intervista Video a Giulia Salemi