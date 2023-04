In arrivo su Rai2 uno degli spettacoli teatrali più esilaranti del nostro Paese con la comicità e il brio di Vincenzo Salemme. La Pièce teatrale campione di incassi, “Napoletano? E famme ‘na pizza!” ha avuto 200 mila spettatori, ha fatto 180 repliche in 25 città in tutta Italia e lunedì 17 aprile approda in prima serata su Rai2. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla commedia dalle parole di Vincenzo Salemme.

“Napoletano? E famme `na pizza!” in arrivo su Rai2: quando in tv

Vincenzo Salemme porta in prima serata direttamente dall’Auditorium Rai di Napoli, lo spettacolo teatrale campione di incassi “Napoletano? E famme `na pizza!”. Due ore di risate e di riflessioni sugli stereotipi e sui luoghi comuni che accompagnano la “napoletanità”.

Uno spettacolo visto e apprezzato da moltissime persone in teatro che ora approda in tv. Ma a Salemme, è mai capitato invece di esibirsi davanti a poche persone? L’attore e regista napoletano raggiunto da Sorrisi e Canzoni fa sapere:

«Come, no? Nel 1990 ho cominciato la mia carriera in teatro da capocomico, scrivevo e avevo la mia compagnia. A Roma al teatro “La comunità” una volta abbiamo avuto quattro spettatori in sala, di cui due erano nostri parenti».

Il 17 andrà in diretta in televisione, come si regola con le pause pubblicitarie?

«Più o meno so quando devo interrompere e tranquillamente mi fermo. Non è un problema, sul palco sono sempre molto concentrato. La differenza sostanziale è che sai che c’è la consapevolezza della presenza delle telecamere. Devi ricordarti che ti stanno guardando anche da casa e questo comporta più responsabilità, ancora più attenzione. Tutti quelli che vanno in tv per me dovrebbero avere un garbo in più».

Ma come nasce questo spettacolo teatrale? Da dove è partita l’idea di base? Ne parla proprio Vincenzo Salemme che spiega come è nato questo spettacolo e cosa vedremo in tv, il prossimo lunedì 17 aprile in prima serata su Rai2.

“Napoletano? E famme ‘na pizza” è uno spettacolo che nasce dal mio libro uscito con lo stesso titolo agli inizi di marzo. Titolo che fa riferimento ad una battuta di una mia commedia teatrale, “E…. fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. E sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mamma’… e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.

Tutte le città vivono sulla propria pelle il peso degli stereotipi ma Napoli più di ogni altra. E, molto spesso, sono i napoletani stessi a pretendere dai propri concittadini una autenticità così ortodossa da rischiare l’integralismo culturale. Allora io con questo spettacolo provo a capire, in chiave ironica, se sono un napoletano autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della nostra terra.

Cominciando dalla confessione di un primo tradimento, una sorta di peccato originale che rischierebbe di intaccare la mia immagine di attore comico napoletano. Così, il più delle volte, mi definiscono quando mi presentano da qualche parte. Ed io, il più delle volte sto zitto. Ebbene, confesso il mio peccato: io non sono nato a Napoli ma a Bacoli, in provincia di Napoli! Quindi questo che vuol dire? Che non sono napoletano d.o.c.? Significa che da anni usurpo un titolo culturale? Voglio cercare con voi la risposta a questa domanda: “sono” napoletano o “faccio” il napoletano? Aiutatemi!

“Napoletano? E famme ‘na pizza”su Rai2 VS L’isola dei Famosi su Canale 5 VS le repliche di Montalbano su Rai1

Ma lunedì 17 aprile in prima serata inizia anche il reality show sulla sopravvivenza, L’isola dei Famosi con al timone Ilary Blasi, naturalmente in prima serata su Canale 5. Mentre su Rai1, ci saranno le repliche del Commissario Montalbano, che da sempre vengono viste con molto entusiasmo. Chi vincerà stavolta la battaglia dell’Auditel?