Sal Da Vinci torna nella sua Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con una grande festa nel suo quartiere La Torretta. Tra fuochi d’artificio, spumante, torta, palloncini e premio di Sanremo in mano, Sal Da Vinci ha ringraziato la sua gente e risposto a chi ha criticato il suo brano ‘Per sempre si‘: “Qualcuno cerca solo like“. Vediamo insieme le parole dell’artista dette al suo popolo, ad Aldo Cazzullo e a chi ha frainteso il significato della canzone.

Sal Da Vinci, bagno di folla tra la sua gente

Giovedì 5 marzo 2026 Sal Da Vinci ha cantato tra la folla davanti la Prima Municipalità del Comune di Napoli, in Piazza Torretta. Un luogo non casuale dato che il cantante è cresciuto proprio lì, giocando a pallone con i tanti amici che oggi sono presenti e si sono commossi con lui (come Sasà). Non poteva mancare mamma Nina, orgogliosa del suo bambino, che ogni tanto rivolge lo sguardo al cielo verso il suo amato Mario. Insieme a lei, accanto a Sal Da Vinci, ci sono i nipoti e i figli, tutti uniti in questa festa che sa di sogno realizzato.

Il cantante ha infatti voluto esibirsi tra la sua gente e ringraziare, uno ad uno, chi ha creduto in lui in questi anni.

“Questo premio profuma di sogni e quindi di sogni realizzati. Non è questo il mio premio, è il premio di tutti noi e di tutti voi. Di tutte quelle persone che come me continuano a sognare per un giorno migliore. Affinché arrivi per tutti noi il meritato regalo, il dono della vita. Però c’è un’altra cosa meravigliosa, noi abbiamo un dono che è la vita. A volte siamo un pochino miopi.

L’amore sembra una parola antica ma non lo è, siamo noi che ci allontaniamo dall’amore. Ci sono storie che fanno il giro del mondo, ci sono storie che si interrompono per strada ma non per questo sono brutte o da non ricordare. Tutti gli amori, quando sono amori, restano appiccicati addosso e non se ne vanno”.

Non poteva mancare la risposta di Sal Da Vinci a chi ha criticato il testo di ‘Per sempre sì‘ (da Aldo Cazzullo ad un’accademica del Dipartimento di sociologia di Trento che ha visto nel suo testo un’esaltazione della violenza e del possesso).

“Ho sentito un sacco di cose, più sentito che letto. Ho avvertito il vostro calore, la vostra energia, il vostro supporto, essendo un figlio vostro, un fratello, un figlio, non mi avete mai lasciato un attimo. Non ho letto niente ma mi sono arrivate un sacco di provocazioni magari a volte la mente genera delle cose un po’ strane. Ho semplicemente portato una canzone che parla d’amore se poi l’amore è una cosa violenta siamo nel mondo sbagliato.

Vi prego, ve lo chiedo con umiltà: non rispondete alle provocazioni che ci vengono fatte. Non serve a niente. Qualcuno avrà qualche like in più, pensiamo alla musica e alla bella gente di questa terra. Faccio un applauso alle forze dell’ordine, perché la strada della legalità la vince sempre per tutti noi”.

Il cantante canta ‘Per sempre sì’ tra fuochi d’artificio e torta

Sal Da Vinci ha intonato più volte ‘Per sempre sì‘, canzone che ha vinto Sanremo 2026 con la folla che a squarciagola cantava il ritornello e ballava la coreografia più virale del momento indicando l’anello. Tra fuochi d’artificio, spumante e torta (con tanto di bacio a stampo, non voluto, con l’imprenditore che l’ha realizzata), il cantante ha alzato più volte al cielo la Palma con il Leone d’oro.

Sal Da Vinci ha anche ricevuto una targa da parte della Municipalità I di Napoli con questa motivazione:

“A Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026. Municipalità I di Napoli accoglie con orgoglio un artista che porta nel cuore le sue radici e la sua gente. Nato e cresciuto in queste strade, ha trasformato sacrificio e determinazione, in un percorso esemplare dimostrando che chi non smette di credere nei propri sogni può raggiungere traguardi straordinari”.

E come saluto finale, Sal Da Vinci dice alla folla: “Ci vediamo all’EuroFestival“. Prossimo appuntamento è infatti l’Eurovision Song Contest 2026 dove il cantante partenopeo parteciperà per l’Italia.