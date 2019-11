Emanuela Folliero torna su Rete 4 con la nuovissima edizione di “Sai cosa mangi?“, il programma dedicato alle eccellenze della tradizione della cucina italiana. Ecco le anticipazioni e la data di inizio della nuova stagione.

Al via da lunedì 25 novembre 2019 alle ore 9.50 su Rete 4 la nuovissima edizione di “Sai cosa mangi?“, il programma che offre consigli pratici e veloci ai telespettatori su come avere una giusta alimentazione. Alla conduzione confermata Emanuela Folliero che torna su Retequattro dopo l’arrivederci del 2018. L’8 luglio del 2018, infatti, la bellissima conduttrice ed annunciatrice aveva annunciato il suo addio alla seconda rete del gruppo del Biscione; una separazione avvenuta di comune accordo tra la Folliero e i vertici Mediaset come aveva annunciato la stessa conduttrice dalle pagine di DiPiù: “Secondo me a Mediaset mi consideravano come una vecchia ciabatta. E’ un po’ come con i mariti, quando ci danno per scontate dopo anni di unione”.

A distanza di pochi mesi però la Folliero ha accettato di tornare in video su Rete 4 con la nuova stagione di “Sai cosa mangi?”, il programma incentrato su prodotti genuini, di qualità ed eccellenze della tradizione culinaria italiana. Accanto alla Folliero ci sarà anche lo chef stellato Francesco Sposito.

Il ritorno di Emanuela Folliero a Rete 4 renderà felici tantissimi telespettatori dopo l’addio congiunto annunciato circa un anno e mezzo fa. Un addio in un certo senso dovuto, visto che la Folliero durante varie interviste rilasciate alla stampa si lamentava del fatto di non ricevere “progetti veri”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando le hanno proposto il Grande Fratello Vip: “quando mi sono sentita proporre il Grande Fratello Vip, proprio a me che in albergo tiro la tenda perché non mi vedano dalle finestre di fronte, ho capito che dovevo andarmene”.

Attualmente la conduttrice è impegnata a Detto Fatto su Rai2 dove si occupa una rubrica dedicata all’amore, ma dal 25 novembre tornerà anche in video su Rete4 con la nuova stagione di “Sai cosa mangi?”.