Sabrina Colle ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al programma “La vita in diretta” condotta da Alberta Matano. In essa ha replicato alle dure dichiarazioni rilasciate da Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte, nella scorsa puntata di Domenica In.

Da alcuni mesi Vittorio Sgarbi sta attraversando un periodo molto difficile segnato dalla depressione e anche da un lungo ricovero. A restargli accanto è sempre stata lei, Sabrina Colle, la compagna di una vita. Nonostante sia voluta restare in disparte, Sabrina è stata chiamata in causa dalla figlia di Vittorio. Evelina l’ha accusata di essere un’approfittatrice e di voler fare terra bruciata attorno al padre. Oltre a questo l’ha accusata di averle impedito di avere informazioni sul suo stato di salute.

Sabrina però non ci sta e in una lettera indirizzata a La vita in diretta ha tenuto a fare dei chiarimenti. Dopo aver specificato di non essere una “megera” né tantomeno una “sfruttatrice di chissà cosa e chissà chi, la stratega diabolica che vuole fare terra bruciata intorno perché solo lei possa governare la situazione a suo piacimento”, Sabrina ha comunicato che da ora in avanti farà ricorso alla legge nel caso fosse necessario: “Questa è l’immagine pubblica che mio malgrado, disdegnando di alimentare in ogni modo il per nulla sacro fuoco del gossip, mi trovo affibbiata da anime piuttosto disperate, non solo quelle che a gettone si esibiscono in favore di platea, anche altre, qualcuna perfino vicina, che tutto sommato non deve pensarla troppo diversamente”.

La lettera continua con: “Non me ne importerebbe nulla, come nulla me ne era importato prima, se di queste calunnie, contro le quali invocherò d’ora in avanti la tutela sacrosanta della legge a partire dal ricorso alla diffida, non si potesse finire vittime. Non voglio però fare da agnello sacrificale più di quanto non abbia già fatto fino adesso”.

Nella lunga lettera, la Colle ha sottolineato di voler dedicare la sua esistenza al recupero di Vittorio: “L’ho deciso perché credo che amare davvero qualcuno voglia dire essere disposti anche a dedizioni totali di questo genere, di quelle che annullano completamente la dimensione sociale della propria esistenza, c’è solo una cosa da fare e quella cosa si fa, tutto il resto viene cancellato con un colpo di spugna. Ma se ho fatto una certa scelta è anche nella piena consapevolezza che nessuna altra persona a questo mondo, nessuna, sarebbe stata in grado di dedicarsi totalmente ad assistere Vittorio in tutte le necessità anche più elementari, dall’alimentazione alla sollecitazione psicologica, dal movimento alla pulizia personale, in un modo anche lontanamente paragonabile a quello che sto facendo io”.

Nessuna pretesa da parte sua dal punto di vista economico visto che precisa, “la dedizione è totale anche da quel punto di vista”. Sabrina Colle ha poi concluso così la lettera: “Ora torno al mio silenzio, ho già sottratto troppo tempo all’unica missione in cui oggi riconosco senso per la mia vita, riportare Vittorio a una normalità di condizione, una normalità a cui tutto questo clamore mediatico fine a sé stesso non potrebbe che fare del male. Perciò, dimenticando di me che poco conto, lasciamo a Vittorio la tranquillità di cui ha bisogno”.

Come sta Vittorio Sgarbi?

Vittorio Sgarbi sta affrontando da qualche tempo un periodo di difficoltà, che lo ha costretto a un ricovero al Policlinico Gemelli per trattare una fase critica del suo stato di salute. Nonostante le sue condizioni, il critico d’arte, noto per la sua verve e le sue provocazioni, ha mantenuto stretti contatti con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo e co-conduttore con Mara Venier di Domenica In. Recentemente, Sgarbi ha fatto una breve apparizione pubblica, recandosi a votare per le elezioni regionali nelle Marche.

Durante una delle ultime puntate di Domenica In, è stato diffuso un messaggio registrato dallo stesso Sgarbi, in cui dichiarava che sarebbe presto tornato in televisione. “Sono con voi in spirito, e presto sarò di nuovo presente fisicamente“, ha detto, riflettendo sulla sua condizione con una metafora ispirata a Caravaggio: “Vivo nell’immagine che avete di me, tra luci e ombre, guardando la vita che ho sempre osservato da un’altra prospettiva”.