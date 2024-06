Il ritorno de La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti, è stato un successo. Il popolare game show reso famoso da Mike Bongiorno, è stato riproposto su Canale 5 ottenendo ottimi ascolti. Si tratta di una scommessa vinta in casa Mediaset che già pensa ad un proseguo del programma.

La Ruota della Fortuna: media di 3 milioni di spettatori

Per celebrare i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, nato a New York il 26 maggio del 1924, Mediaset ha deciso di riproporre “La Ruota della Fortuna”. Il game show è andato in onda per tutto il mese di maggio ed è stato condotto da Gerry Scotti, mentre nel ruolo di ‘velina’ è stata scelta Samira Lui. Il programma è piaciuto al pubblico da casa ed ha tenuto incollati davanti allo schermo una media di quasi 3 milioni di telespettatori (2.855.000 spettatori) e il 21.42% di share. Sul pubblico attivo il programma ha avuto una share media del 22.6% confermandosi sempre leader della fascia preserale.

Quello che colpisce è che “La Ruota della Fortuna” è stato molto apprezzato da una platea ampia e trasversale. In particolare, ha registrato una share media del 23% tra il

pubblico femminile e ha raggiunto addirittura il 25% sui telespettatori più giovani, il target che va dai 15 ai 34enni. Sul suo profilo instagram, Gerry Scotti ha ringraziato tutti e svelato che il programma tornerà presto:

“Abbiamo girato l’ultima Ruota ma torneremo presto…e più a lungo! Grazie a tutti per l’affetto“.

Le parole del direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri

Soddisfazione per i risultati ottenuti è espressa da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5:

«Questa riproposizione della Ruota della Fortuna avrebbe fatto felice anche il grande Mike

che aveva designato Gerry Scotti come suo erede televisivo. Un grandissimo risultato per un brand storico, tornato, grazie a Gerry, nel cuore dei telespettatori. La Ruota della Fortuna è riuscita a riunire davanti al teleschermo le intere famiglie italiane. Grazie davvero a tutti quelli che ci hanno lavorato, attualizzandola e rendendola un prodotto perfetto per Canale 5: Endemol Shine Italy, la squadra produttiva Mediaset, Samira Lui e Gerry. Bravi tutti!».