Il Forum europeo digitale – giunto alla XXI edizione – premia la radiovisione di RTL102.5 e gli eventi del Gruppo.

Il Forum Europeo digitale premia RTL102.5

Si tratta di un importante premio di categoria, ritirato a Lucca da Anna Maria Genzano (responsabile relazioni esterne – interne Affari istituzionali) e da Eugenio Lateana di Rtl102.5. Si tratta di una manifestazione che raccoglie a livello europeo le aziende che orbitano nel mondo dei media dal punto vista editoriale e tecnologico.

Le dichiarazioni di RTL102.5

Rtl 102.5 ha inventato la radiovisione. E’ stata pioniera di un progetto che oggi è imitato da tutti, in Italia e nel resto del mondo. “La radiovisione si conferma un modello vincente apprezzato dal pubblico a vent’anni dalla sua nascita”, dice Lorenzo Suraci – presidente del Gruppo RTL 102.5. “La radiovisione è un modello editoriale adottato da tutti e riconosciuto anche dall’Agcom”, racconta Anna Maria Genzano.

La storia in breve

L’emittente inaugura le proprie trasmissioni nel 1975, in provincia di Bergamo, con il nome Radio Trasmissioni Lombarde. Nel 1987, Lorenzo Suraci la acquisisce con l’intento di farne un mezzo per pubblicizzare la discoteca “Capriccio” ad Arcene, vicino alla quale si trovavano gli studi di trasmissione e l’antenna per la diffusione del segnale.

In poco tempo il segnale della radio viene esteso a tutto il nord Italia, per poi sperimentare l’idea dell’isofrequenza nazionale: la sua copertura si amplierà infatti in tutta Italia solamente sulla frequenza 102.5 MHz. Nel 1990 RTL 102.5 diventa una delle principali stazioni radiofoniche. È anche stata la prima radio privata italiana a creare una propria redazione giornalistica, diretta da Luigi Tornari. Per via della copertura a livello nazionale, Radio Trasmissioni Lombarde cambia nome in RTL 102.5 nel 1988, con il nome che perde il significato dato dall’acronimo.

Oggi RTL102.5 è la radio più ascoltata d’Italia. Il gruppo radiofonico italiano comprende anche altre radio e una concessionaria pubblicitaria oltre che al canale tv.