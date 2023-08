Torna il Festival della Generazione Zeta di RTL Radio Zeta Future Hits Live 2023. Una serata all’insegna della grande musica italiana trasmessa in diretta, mercoledì 30 agosto 2023, dalla splendida cornice de l’Arena di Verona. Scopriamo insieme scaletta, tutti gli ospiti e i protagonisti.

Radio Zeta Future Hits Live 2023, dove seguire la serata del 30 agosto all’Arena di Verona

Domenica 30 agosto 2023 RTL celebra la nuova musica italiana con protagonisti tutti i cantanti e gli artisti che meglio la rappresentano la nuova scena musicale. Il Festival della Generazione Zeta, condotto da Jody Cecchetto, Paola Di Benedetto e Camilla Ghini, è trasmesso dalle ore 20.45 in diretta in radiovisione su Radio Zeta, canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Non solo, l’evento musicale è trasmesso anche da RTL 102.5, canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky, sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Un evento imperdibile che vede alternarsi sul palcoscenico giovani interpreti e cantanti che, nel giro di pochissimo tempo, sono riusciti a farsi conoscere dal grande pubblico conquistando un posto di tutto rispetto nel districato panorama musicale italiano. “Abbiamo voluto aprire le porte dell’Arena di Verona e dare voce agli artisti amati dalla Generazione Zeta. Questa incredibile location, tempio della musica italiana, è sempre stata riservato agli artisti dalle grandi masse. Oggi, grazie a Radio Zeta, l’Arena darà spazio ad artisti ancora poco conosciuti ma che rappresentano una nuova realtà del cantautorato italiano della nuova generazione” ha dichiarato Lorenzo Suraci, imprenditore e produttore discografico italiano, presidente di RTL 102.5.

Radio Zeta Future Hits Live 2023, la scaletta: cantanti ed ospiti

Ma passiamo alla scaletta dell’evento Radio Zeta Future Hits Live 2023 trasmesso in chiaro su Tv8. Sul palcoscenico, allestito nella magica cornice dell’Arena di Verona, sono pronti ad esibirsi i cantanti, rigorosamente in ordine alfabetico:

Aiello

Aka 7even

Alex W

Alfa

Angelina Mango

Ansiah

Ariete

Ava

Anna

Capo Plaza

Bresh

Chiamamifaro

Asteria

Coco Ft. Luchè

Geeno

Drillionaire

Fulminacci

Gazzelle

Geolier

gIANMARIA

Grenbaud

Guè

Irama & Rkomi

Jain

La Sad X Naska

Leo Gassmann

Lucio Corsi

Merk & Kremont

Mr.Rain con Sangiovanni

Olly

Rhove

Rosa Chemical

Tananai

Tedua

Tony Effe

Wax

Da segnalare anche la presenza dei The Kolors vincitori del Power Hits 2023 di RTL 102.5 con la hit dell’estate “Italodisco”.