Italodisco dei The Kolors è il brano vincitore della settima edizione del Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5. La band capitanata da Stash Fiordispino ha vinto il titolo di Power Hit dell’estate 2023!

Il Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana, ha eletto la canzone dell’estate 2023. Si tratta di “Italodisco” dei The Kolors premiata con il titolo di Power Hit dell’estate 2023. Un successo inaspettato per la band vincitrice di Amici di Maria De Filippi che ha sbaragliato la concorrenza conquistando, settimana dopo settimana, l’AirPlay radiofonico, ma soprattutto il pubblico italiano. “Possiamo dire grazie a tutti loro. Grazie per tutte le storie Instagram, per tutti i TikTok, per tutte le foto che ci facciamo insieme perchè dovete sapere che è solo grazie a voi, se noi esistiamo. Grazie Arena!! Io c’ho sempre paura di questi premi!” – dice Stash nel ricevere il premio Power Hits 2023.

Una vera e propria rivincita per la band campana come ha raccontato il frontman Stash dalle pagine de La Repubblica: “segna un pre e post. È l’inizio di una nuova pagina dei The Kolors. Dieci anni fa eravamo dei ragazzi, oggi siamo padri di famiglia. C’è una consapevolezza diversa in quello che facciamo e nei risultati che otteniamo, nel saper vivere il momento. Si dice che per sentire meglio il sapore del pane devi stare a digiuno un paio di giorni, ecco, per noi Italodisco è come una torta Paradiso dopo un paio d’anni di dieta“.

Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, tutti gli ospiti e cantanti protagonisti

L’appuntamento con il Power Hits Estate di RTL 102.5, condotto da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, ha visto alternarsi nella magica cornice dell’Arena di Verona tutti i protagonisti dell’estate 2023. Ecco la lista completa cantanti ed interpreti che hanno partecipato:

Achille lauro e Rose villain – Alfa – Angelina Mango – Boomdabash ft. Paola & Chiara – Ciccio Merolla – Coez e Frah quintale – Colapesce Dimartino – Cristiano Malgioglio ft. Bungaro – Emma – Ernia con Bresh e Fabri fibra – Fabio Rovazzi e Orietta Berti – Fedez, Annalisa, Articolo 31 – Irama e Rkomi – Jain – Lazza – Levante – Marco mengoni e Elodie – Merk & Kremont – Mr. Rain e Sangiovanni – Pinguini Tattici Nucleari – Purple Disco Machine e Kungs – Rhove – Rocco Hunt – Sophie and the Giants – Tananai – The Kolors – Tommaso Paradiso & Baustelle – Yungblud.

Non sono mancati degli ospiti speciali: da Biagio Antonacci in coppia con Benny Benassy, Giorgia, i Pooh che hanno omaggiato l’amico Toto Cutugno. E ancora: Max Pezzali, i Negramaro e la superstar Rita Ora. Da segnalare anche l’arrivo a sorpresa di Laura Pausini premiata per i suoi 30 anni di carriera. La cantautrice, reduce dai concerti-evento di Venezia e Siviglia, ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo e ha poi cantato gli ultimi inediti “Un buon inizio” e “Il primo passo sulla luna”.

Power Hits Estate di RTL 102.5, tutti i vincitori e i primi

La settima edizione del Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, la manifestazione dell’estate nata da un’idea del Presidente Lorenzo Suraci, ha visto trionfare non solo i The Kolors con “Italodisco”. Durante la lunga serata trasmessa in diretta su Tv8 dalla splendida cornice dell’Arena di Verona sono stati premiati tutti i protagonisti dell’estate 2023. Diversi i premi e riconoscimenti assegnati dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE ai brani più ascoltati dell’estate 2023.

Ecco la lista completa con tutti i vincitori della serata:

Premio FIMI al singolo più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 assegnato a Italodisco dei The Kolors ;

nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 assegnato a dei ; Premio PMI , al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023 a Peggy Gou per “ (It Goes Like) Nanana ”;

, al dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023 a per “ ”; Premio SIAE , al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023 consegnato ad Annalisa per “ Mon Amour ”

, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023 consegnato ad per “ ” Premio RTL Top Album 2023, all’album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 a Lazza per il disco “Sirio”.

Non solo, durante la lunga diretta RTL 102.5 ha assegnato anche una serie di premi speciali “RTL 102.5 Power Hits Platino” agli artisti considerati dei pilasti della musica italiana. Tra i premiati: Biagio Antonacci, Max Pezzali, Negramaro, Giorgia, Pooh e Laura Pausini.