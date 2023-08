Tutto pronto per il Power Hits Estate 2023, il grande evento organizzato da RTL 102.5. Appuntamento da non perdere per questa sera, martedì 29 agosto 2023, dove dalla splendida cornice dell’Arena di Verona si esibiranno gli artisti che con la loro musica hanno accompagnato la nostra estate. Scopriamo insieme chi sono i cantanti che si esibiranno, gli ospiti e dove vedere l’evento in tv.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2023: gli ospiti e i cantanti che si esibiranno

Stasera sarà assegnato il Power Hit dell’estate 2023, premio che andrà alla canzone più ascoltata questa estate, e altri importanti riconoscimenti. Per il settimo anno consecutivo RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, lancia la classifica delle prime 50 canzoni suonate dalle radio italiane che decreterà il power hit dell’estate 2023.

Da lunedì 19 giugno, sono state infatti avviate due classifiche di RTL 102.5: una classifica settimanale, che stabilisce il brano primo classificato di ogni settimana, e una classifica generale, che decreta la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.

A condurre la serata ci saranno Matteo Campese, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Tra gli artisti che si esibiranno e che sono in scaletta, ci sono:

ACHILLE LAURO E ROSE VILLAIN

ALFA

ANGELINA MANGO

BLANCO

BOOMDABASH FT. PAOLA & CHIARA CICCIO MEROLLA

COEZ E FRAH QUINTALE

COLAPESCE DIMARTINO

CRISTIANO MALGIOGLIO FT. BUNGARO EMMA

EMMA

ERNIA CON BRESH E FABRI FIBRA

FABIO ROVAZZI E ORIETTA BERTI

FEDEZ, ANNALISA, ARTICOLO 31

FRA QUINTALE E COEZ

IRAMA E RKOMI

JAIN

LAZZA

LEVANTE

MARCO MENGONI E ELODIE

MERK & KREMONT

MR. RAIN E SANGIOVANNI

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

PURPLE DISCO MACHINE E KUNGS

RHOVE

ROCCO HUNT

SOPHIE AND THE GIANTS

TANANAI

THE KOLORS

TOMMASO PARADISO & BAUSTELLE

YUNGBLUD

Manca pochissimo al grande spettacolo del #RTL1025phe23 😍 Abbiamo provato a carpire qualche spoiler dal nostro #AngeloBaiguini, in diretta dall'@arenadiverona SEGUI LA DIRETTA ▶️ https://t.co/iDld1y40ul pic.twitter.com/xZAgdhxnMT — RTL 102.5 (@rtl1025) August 28, 2023

Non mancheranno le sorprese, con ospiti internazionali e nazionali.

Dove vederle l’evento in tv

L’evento, giunto alla settima edizione, avrà inizio alle 20.45 e si terrà all’Arena di Verona che ha fatto registrare il sold out. È possibile vederlo in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e su Now. A trasmetterlo in chiaro sarà invece TV8. L’hashtag ufficiale del Power Hits Estate 2023 è #RTL1025phe23.