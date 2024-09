Tutto pronto a Verona per la due giorni di musica grazie a RTL 102.5 e Radio Zeta! La prima radiovisione d’Italia e la radio della Generazione Zeta arrivano all’Arena di Verona per due speciali eventi: il Power Hits Estate e il Future Hits Live, che porteranno sul palco artisti che con la loro musica hanno riempito le radio italiane.

Rtl 102.5 Power Hits Estate 2024: dove e quando in tv. I cantanti

Il Power Hits Estate e il Future Hits Live sono due spettacoli pensati e realizzati per mantenere sempre viva la connessione con il pubblico, un legame che le due emittenti radiofoniche mettono al centro delle loro scelte editoriali, dimostrando ancora una volta la loro capacità di essere punto di riferimento per gli appassionati di musica di ogni età, consolidando il loro status di radiovisioni d’eccellenza nel panorama italiano.

La prima serata: il Power Hits Estate

Martedì 3 settembre avrà luogo infatti il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate! La serata sarà una vera e propria celebrazione delle canzoni che hanno dominato in radio e si concluderà con l’assegnazione del titolo di Power Hit dell’estate 2024.

A condurre sul palco saranno Paola Di Benedetto e Matteo Campese, mentre ad esibirsi saranno:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

BigMama

BNKR44

BoomDaBash

Capo Plaza

Coma_Cose

Elodie

Emis Killa

Emma

Fedez

Francesco Gabbani

Gaia

Geolier

Ghali

Gigi D’Alessio

Guè

Irama

Mahmood

Negramaro

Noemi

Paola & Chiara

Rose Villain

Sophie and the Giants

Tananai

The Kolors

Tony Effe

La seconda serata: il Future Hits Live di Radio Zeta

Il giorno dopo, mercoledì 4 settembre, arriva la seconda data del Future Hits Live di Radio Zeta, con artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, in linea con il gusto della Generazione Zeta. La padrona di casa sarà, ancora una volta, Paola Di Benedetto, questa volta affiancata da Giulia Laura Abbiati e Luigi Santarelli. I cantanti che si esibiranno strano:

Alessandra Amoroso

Angelina Mango

Anna

Annalisa

BigMama

BNKR44

Alfa

Tony Effe

Tananai

Geolier

Mahmood

The Kolors

Rose Villain

Elodie

Coma_Cose

Benji e Fede

Artie 5ive

Bresh

Clara

Diss Gacha

Ditonellapiaga

Ele A

Emma

Fred De Palma

Gaia

Holden

Icy Subzero

Jvli

Lda

Leo Gassman

Leon Faun

Naska

Olly

Petit

Rhove

Rocco Hunt

Sarah

Sixpm

Altre sorprese non sono ancora state annunciate per esser vissute a pieno solo in diretta live.

La storia dei due eventi

Power Hits Estate di RTL 102.5 e Future Hits Live di Radio Zeta nascono da un’idea dell’editore e presidente Lorenzo Suraci. Gli show saranno trasmessi in diretta dall’Arena di Verona a partire dalle 21:00. La produzione è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. Testi di Angelo Baiguini e Federica Gentile. Lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave, il direttore di produzione è Luigi Vallario, la regia è affidata a Luigi Antonini.

Dove seguire Power Hits Estate e il Future Hits Live

Il 3 e il 4 settembre sarà possibile seguire il Power Hits Estate e il Future Hits Live in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.