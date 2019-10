Ultima puntata per Rosy Abate 2 – La serie, da rivedere in streaming on demand consultando il video di Mediaset completo. Si tratta dell’episodio finale di ieri sera, venerdì 11 ottobre 2019, da ripercorrere online grazie al filmato con la replica integrale.

Nell’ultimissima puntata della seconda serie della fiction di Canale 5: la parte finale che ha chiuso il quinto episodio, inclusi l’arresto del boss Costello e Leonardo e Nina sposi; la scena con Rosy Abate che (non?) muore dopo gli spari di Leo.

Rosy Abate – La serie è una fiction di successo prodotta da Taodue per Mediaset. Le puntate della seconda stagione sono in tutto cinque ed è possibile rivedere in streaming anche le prime quattro (cliccando qui): quarta puntata | terza | seconda | prima.