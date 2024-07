Rosa Diletta Rossi, attrice protagonista di serie di successo come “Maria Corleone”, ma anche di “Per Elisa – Il caso Claps” e del film tv “Folle d’amore – Alda Merini”, è stata ospite durante la prima giornata della rassegna cinematografica Giffoni Film Festival 2024. L’attrice ha incontrato i ragazzi, giurati del festival che dal 19 l 28 luglio si svolge proprio a Giffoni, cittadina in provincia di Salerno. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Rosa Diletta Rossi e co lei abbiamo parlato della seconda stagione di “Maria Corleone”, della sua carriera e di molto altro ancora.

Grande successo con la Serie tv – Maria Corleone, poi Per Elisa – Il caso Claps, Folle d’amore – Alda Merini, film TV. Cosa le hanno lasciato e cosa le è piaciuto dei suoi personaggi?

“Tre spaccati differenti che inglobano tante sfaccettature femminili. Maria Corleone la determinazione, ma anche il giovo di entrare in una specie di fumetto, perchè quando si parla di action così, si entra in un grande gioco. È stata travolgente. La satira di Elisa Claps è stato un grande momento di raccoglimento e di riflessione. Mi ha restituito un’amicizia che è nata con Irene e con Gildo, e l’incontro con delle persone che sono dei giganti, perché quando si dice che il dolore tirrene una persona migliore, ecco: questo è il caso di Irene e Gildo.

Alda Merini è for una delle artiste, delle poetesse o poeteggiamo come si definiva lei stessa, più iconiche del secolo scorso, e quindi anche l’approccio con un personaggio così importante è stato un approccio di grande responsabilità oltre che di grande privilegio. Mi porto dietro la grande fortuna che ho avuto di studiare tanto il personaggio, di leggere, di buttarmi a capofitto nelle sue parole, nelle sue scritture, nei suoi rossetti sbavati, nelle sue collane malconce ma allo stesso tempo nella sua carica così passionale. Una donna che mi sarebbe piaciuto incontrare”.

Ai palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato la seconda stagione di Maria Corleone, so che sono iniziate le riprese: come evolverà il suo personaggio?

“Questo mi sa che Pier Silvio dirà che non lo posso fare. Sarà moto avvincente, sono giorni che stiamo lavorando, so che c’è tantissimo materiale e credo che sarà più interessante del primo”

Come è avvenuto il suo approccio con il cinema?

“È sempre una risposta strana, perché io rho voluto. Ad un certo punto della mia vita io ho scelto di fare l’attrice. L’ho scelto nel momento in cui poi ho scelto di studiare per diventarlo. Lì ho fatto un investimento particolare, mi auguravo di arrivare a questo punto. È una professione un po’ diversa rispetto alle altre. Te lo auguri ma non lo puoi sapere. Penso di averlo scelto ad un certo punto.

Quali sono le sue serie tv preferite? Cosa guarda? La tv la affascina? C’è un programma che le piacerebbe magari condurre?

“La Tv non tanto, ammiro chi conduce ma non fa per me. Le serie tv: ho finito di veder Baby Reindeer e mi è piaciuta moltissimo. Una che mi piaceva tantissimo è Sex and City, rho vista tantissime volte”.