Manca poco a Roma-Siviglia, finale di Europa League. La gara si disputerà questa sera, 31 Maggio 2023, alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. Saranno 25 mila i giallorossi presenti allo stadio pronti a sostenere la squadra di Josè Mourinho. La Roma proverà a vincere un trofeo che le farebbe spalancare le porte della Champions League, accedendo alla fase a gironi il prossimo anno. La gara sarà trasmessa anche in chiaro, oltre che sulle piattaforme a pagamento. Vediamo insieme dove vederla in tv e le probabili formazioni di Roma-Siviglia.

Roma-Siviglia, finale di Europa League: dove vederla in tv

Roma-Siviglia, finale di Europa League, sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 con un ampio pre-partita a partire dalle 20.35. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A Bordo Campo Tiziana Alla. Interviste a cura di Simona Rolandi, Pitch View studio di Marco Lollobrigida con Sebastiano Nela e Daniele Adani. La gara sarà trasmessa anche su Dazn con il racconto di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Per i tifosi giallorossi, Sky ha preparato un’ampia programmazione: si parte alle 19:30 con Anteprima su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. Segue alle 20:00 il Pre partita su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. La finale sarà trasmessa in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 251 (telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

A bordocampo ci saranno invece Paolo Assogna, Angelo Mangiante, Riccardo Gentile e Valentina Mariani). Alle 23 (se non ci saranno i tempi supplementari) è previsto il Post partita su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 251. A Mezzanotte – Terzo Tempo Europa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 251.

Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go. In contemporanea, la gara sarà trasmessa su sei maxischermo (2 Tevere, 2 Monte Mario, 1 Nord, 1 Sud) allestiti all’interno dello stadio Olimpico di Roma, con ancora pochi biglietti rimasti.

🏟️ Ci sono ancora pochissimi biglietti a disposizione per vivere la #UELfinal tutti insieme all’Olimpico! 💛❤️ 🎟️ https://t.co/es631XOEL6 https://t.co/pkVBVVLUF3 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 31, 2023

Le probabili formazioni

Nella Roma ha recuperato Pellegrini mentre Dybala dovrebbe giocare solo una trentina di minuti (probabile il suo ingresso nel secondo tempo).

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Gudelj, Badé, Telles; Fernando, Rakitic; Suso, Oliver Torres, Ocampos; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar.

A disposizione: Dmitrovic, Flores, Montiel, Rekik, Marcao, Jordan, Mir, Nianzou, Lamela, Papu Gomez, Gil, Bruno.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Ibanez, Tahirovic, Zalewski, Bove, Wijnaldum, Camara, Volpato, Dybala, Belotti.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra).