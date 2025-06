Grande attesa per la finale del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due si ritrovano di nuovo a contendersi un titolo a pochi giorni dagli Internazionali di Roma che hanno visto la vittoria dello spagnolo. Vediamo insieme dove vedere in tv, e in chiaro, il match.

Sinner vs Alcaraz: dove vedere in tv la finale del Roland Garros

Jannik Sinner è pronto a prendersi la sua rivincita contro Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo sfida il numero due del ranking ATP e campione in carica del Roland Garros. Il match, in programma domenica 8 giugno 2025 alle ore 15.00, sarà trasmesso in chiaro su NOVE. Sarà possibile vedere la finale che si disputa a Parigi anche in simulcast su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+.

La sfida sarà anticipata da un pre-partita che vedrà alcuni volti noti del tennis, tra cui i

pluricampioni del Roland Garros Chris Evert e Mats Wilander, e sarà commentata da Jacopo

Lo Monaco e Barbara Rossi. Sempre in programma domenica, alle ore 11, c’è anche la finale di Doppio Femminile con Jasmine Paolini e Sara Errani.

Le due tenniste italiane dovranno vedersela contro Anna Danilina e Aleksandra Krunica. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+ con la telecronaca di Federico Ferrero e Guido Monaco.

I precedenti tra i due tennisti

Si tratta dell’undicesima sfida tra i tennisti più forti al mondo. Ad ora, ci sono appena quattro successi a favore di Jannik Sinner che non batte lo spagnolo dal 2023 a Pechino. Alcaraz ha infatti vinto gli ultimi 4 confronti diretti (tra cui la finale degli Internazionali di tennis a Roma) ed è avanti 2-1 sia negli Slam che su terra battuta.

I due un anno fa si sfidarono in semifinale, con lo spagnolo che vinse anche in finale e conquistò il torneo del Roland Garros.