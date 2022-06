Roger Balduino ha lasciato l’Isola dei Famosi 2022. Il naufrago a causa di un infortunio alla caviglia ha dovuto abbandonare il reality show di Canale 5. L’annuncio nel day time.

Roger Balduino lascia l’Isola dei Famosi 2022

L’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi perde un altro pezzo da novanta. Dopo l’abbandono di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi che non hanno accettato il prolungamento del reality show fino al 27 giugno, è notizia di queste ore che un altro naufrago ha lasciato il gioco. Si tratta di Roger Balduino che ha dovuto arrendersi dopo l’infortunio alla caviglia avvenuto durante la sfida con Clemente Russo. Il modello era apparso già in grandissime difficoltà durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, ma aveva stretto i denti cercando in tutti i modi di vincere il dolore e proseguire la sua avventura in Honduras.

Purtroppo nel daytime del pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale della produzione: Roger si ritira dall’Isola dei Famosi. La notizia è stata letta da Pamela Petrarolo che da alcuni giorni condivideva Playa Sgamadissima con il modello.

Roger Balduino si ritira da L’Isola dei Famosi 2022: la reazione di Pamela Petrarolo

“Lo spirito dell’Isola ti informa che Roger, per motivi medici, è costretto ad abbandonare. Da questo momento la tua avventura continuerà ad essere in solitaria“. Questo è il messaggio letto da Pamela Petrarolo durante il daytime de L’Isola dei Famosi 2022. Roger alla fine non è riuscito a sopraffare il dolore, ma le condizioni di salute del naufrago destavano preoccupazione da giorni.

Durante l’ultima diretta, infatti, Ilary Blasi ha notato Roger in lacrime. “Roger ma stavi piangendo?” ha chiesto Lady Totti con il naufrago che ha risposto: “si, un po’ mi dispiace. Non riesco proprio a camminare. Mi fa male. Se devo uscire io, mi dispiace tantissimo“.

A fine puntata è stata proprio la Blasi a comunicare il momentaneo abbandono del naufrago: “Roger è andato in ospedale per via della caviglia e quindi Pamela resterà su Playa Sgamada da sola. Roger ha problemi alla caviglia, gli faceva molto male“. A distanza di tre giorni è arrivato il ritiro ufficiale di Roger per motivi medici. Ora a Playa Sgamadissima è rimasta in gioco solo la ex ragazza di Non è la Rai che ha reagito male al ritiro del compagno: “ho tanta ansia. Sono molto agitata, però devo farcela per forza. Stupirò tutti a casa. Le mie figlie staranno dicendo: “Mamma non ce la farà mai”. Credo che questa sia un’opportunità per me, per combattere le mie paure. Sono una fifona, ho paura del buio, ho paura a stare da sola. E invece vi stupirò“.