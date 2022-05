Si è conclusa la ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata spazio alle nomination e ad una doppia eliminazione. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 30 maggio con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera, 30 maggio dall’Isola dei Famosi 2022? L’eliminato della ventunesima puntata

Questa settimana il pubblico de L’Isola dei Famosi 2022 era chiamato a scegliere chi eliminare tra Estefania, Lory, Marco Maccarini, Nick e Maria Laura. Ad essere eliminato è stato Marco Maccarini, che dopo aver dato il bacio di Giuda a Estefania, raggiunge Playa Sgamadissima. Durante la puntata Ilary Blasi ha annunciato un nuovo televoto flash tra un naufrago storico contro due nuovi naufraghi. Il gruppo storico ha fatto il nome di Marco Cucolo, mentre i nuovi arrivati si sono sfidati nella prova del serpente honduregno. Le ultime due arrivate Maria Laura e Pamela sono andate al televoto. Alla fine il pubblico da casa ha eliminato Pamela Petrarolo che ha dato il bacio di Giuda a Marco Cucolo prima di andare a Playa Sgamadissima.

Proprio a Playa Sgamadissima è stato aperto il terzo televoto della serata tra Rodrigo, Pamela e Marco Maccarini. Il pubblico da casa ha deciso di eliminare Marco Maccarini che farà ritorno in Italia.

Cosa è successo in puntata?

Durante la ventunesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 non sono mancati gli scontri. A cominciare dal confronto tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis, ma anche la polemica che ha coinvolto Marco Maccarini. Non solo, spazio anche alla metamorfosi di Nicolas Vaporidis da attore di successo con “Notte prima degli esami” al suo debutto come concorrente in un reality show. Sul finale poi scontro a distanza tra Lory del Santo e Ilona Staller.

Da segnalare anche l’arrivo delle piratesse Vera Gemma e Soleil Sorge che, da lunedì 6 giugno, entreranno in gioco.

Isola dei Famosi 2022: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, venerdì 27 maggio 2022

A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2022 è tempo nomination. I naufraghi sono chiamati ad esprimere il nome di un naufrago da mandare al televoto. Ad andare in nomination per volere dei naufraghi è Estefania

Il leader Luca ha invece mandato in nomination Lory Del Santo. Si apre ufficialmente il televoto tra i nominati: chi vuoi eliminare tra Estefania e Lory? Il televoto verrà chiuso lunedì 6 giugno 2022. Ecco il Video Mediaset.

Isola dei Famosi 2022, le news ultim’ora dalla puntata di ieri sera, 30 maggio 2022

Quali sono le news relative alla puntata di ieri sera? Ecco quello che è successo durante la ventesima puntata: