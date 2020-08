Sono iniziate le riprese dell’amatissima serie tv Rocco Schiavone, giunta ormai alla quarta stagione. La fiction, con protagonista Marco Giallini, doveva riaccendere i motori, anzi i riflettori, lo scorso marzo 2020, poi, causa pandemia per il Covid-19 tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Ora, come accaduto per altre fiction Rai, tutti sono tornati al lavoro. Nella città di Aosta, infatti, già da metà luglio, si stanno girando nuovi appassionanti episodi pronti e tenere i telespettatori con il fiato sospeso.

Rocco Schiavone 4 inizio riprese, casting e news

Come dicevamo, le riprese di Rocco Schiavone 4 dovevano iniziare a marzo 2020. Il Covid-19 ha però bloccato ogni produzione e fatto rinviare il primo ciack per lunghi mesi. Solo a giugno, infatti, alcuni addetti hanno potuto iniziare a fare i sopralluogo nelle location prescelte per i nuovi episodi e poco dopo hanno riaperto i casting per cercare le prime comparse. Cast e troupe invece hanno inaugurato le riprese di Rocco Schiavone 4 a luglio.

Pare però che tutti stiano lavorando senza sosta per recuperare il tempo perso e tornare in video il prima possibile. Non è ancora certo, però, quando rivedremo in tv le entusiasmanti vicende del vicequestore romano nato dalla penna di Antonio Manzini.

Quali news sono trapelate dal set? Dopo la riapertura si è subito avuta la certezza del ritorno in regia di Simone Spada, colui cioè che aveva presto il posto di Michele Soavi.

Sempre secondo i ben informati sul set si sono presentati, dopo essere stati riconfermati: Giallini e D’Argenio, così come Claudia Vismara nel ruolo di Caterina Rispoli. Immancabile poi, nel cast di Rocco Schiavone 4, anche: Massimiliano Caprara nei panni di Michele Deruta; Christian Ginepro in quelli di Domenico D’Intino; Gino Nardella in quelli di Ugo Casella e per finire Alberto Lo Porto nei panni di Antonio Scipioni.

Rocco Schiavone 4: la trama

Cosa sappiamo sulla trama di Rocco Schiavone 4? In realtà per ora tutto pare essere top secret. I lettori si aspettano grandi cose, ma nessuno conosce ancora la volontà degli sceneggiatori di realizzare, senza modifiche, quanto già messo nero su bianco o di creare nuovi intrecci.

Pare però che Schiavone verrà coinvolto, sul malgrado, in uno scontro a fuoco e che verserà in gravi condizioni in ospedale.

Si parla anche di indagini su Caterina, forse coinvolta in oscuri piani, e di una possibile riapertura del caso Baiocchi il cui corpo potrebbe essere stato misteriosamente trafugato.

Si attendono però news più certe sulla trama e sui vari dettagli delle vicende che, sicuramente, terranno i telespettatori con il fiato sospeso serata dopo serata.