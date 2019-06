Le riprese di Rocco Schiavone 3 sono iniziate. La serie televisiva in onda su Rai 2 ha avuto un successo straordinario. Secondo le ultime indiscrezioni, Marco Giallini sarebbe pronto addirittura a traslocare in prima serata su Rai 1. La serie tv, infatti, potrebbe ricevere una promozione e passare da Rai Due a Rai Uno.

Rocco Schiavone 3, la serie tv passa a Rai 1?

Rocco Schiavone 3 sarebbe pronto a sbarcare su Rai 1. L’indiscrezione è stata lanciata da Blogo. Gli ottimi ascolti delle prime due stagioni hanno convinto i vertici della rete pubblica. Marco Giallini e la sua troupe, dunque, traslocano su Rai Uno e restano in prima serata. Le vicende del burbero vicequestore hanno appassionato gli italiani e il merito è sia dell’attore che di Antonio Manzini.

Una promozione meritata, ma inaspettata: nessuno si sarebbe aspettato di passare da Rai 2 a Rai 1. Ovviamente cambierà solo la rete, mentre il numero di puntate e la loro durata resterà invariata. A questo punto cresce ancora di più l’attesa per vedere le nuove puntate di Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone 3 quando in tv: il periodo

Quando andrà in onda in tv Rocco Schiavone 3? La promozione non dovrebbe intaccare il periodo della messa in onda, previsto per il prossimo autunno. Tra settembre e ottobre dovrebbero andare in onda ben quattro episodi della nuova stagione della serie televisiva. Secondo le prime anticipazioni le nuove trame saranno incentrate sui libri: La vita va avanti, L’accattone, Après le boule passe e Fate il vostro gioco.

Rocco Schiavone 3 cast, gli attori della serie tv

Nel cast di Rocco Schiavone 3 sarà confermatissimo Marco Giallini. L’attore nelle prime due stagioni ha vestito benissimo i panni del burbero vicequestore. Il cast sarà completato da: Ernesto D’Argenio, ovvero Italo Pierron, Alberto Lo Porto, ovvero l’agente Scipioni, e Massimo Reale, ovvero il dott. Fumagalli. Tra le new entry dovrebbe esserci Valeria Solarino, pronta a vestire i panni di Sandra Buccellato, l’ex moglie del Questore Costa.