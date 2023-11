È tempo di bilanci in casa Rai. Dopo le feste natalizie, si deciderà infatti il futuro di alcuni programmi che non hanno fatto registrare buoni ascolti. A rivelarlo è l’Ad Rai, Roberto Sergio, che però ha anche smentito alcune notizie diffuse dalla stampa in questi giorni, o meglio ha voluto chiarirle. Vediamo insieme cosa ha detto.

Roberto Sergio chiarisce sulla chiusura anticipata di alcuni programmi Rai

Se il tennis ha fatto registrare ascolti record, sia le gare di Coppa Davis che quelle degli Atp Finals, alcuni programmi in onda sull’emittente pubblica invece non hanno avuto il giusto seguito. Basti pensare a ‘Liberi tutti’, la trasmissione in onda su Rai 2 condotta da Bianca Guaccero che ha chiuso prematuramente i battenti proprio a causa degli ascolti. In questi giorni diversi organi di informazione avevano ipotizzato anche la chiusura anticipata di altri programmi in onda sulla Rai come ‘Il Mercante in Fiera‘ di Pino Insegno e ‘Avanti Popolo‘ di Nunzia De Girolamo. L’ad Rai, Roberto Sergio, però ha smentito categoricamente tali voci e ha definito fuorviante parlare di una chiusura anticipata di alcune trasmissioni. Come riportato dall’Ansa:

“Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione. Parlare di ‘chiusure anticipate’ di alcuni programmi, infatti, è fuorviante. È chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all’andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia. Come detto alla presentazione lo scorso luglio i palinsesti autunnali terminano nel mese di dicembre. Quindi, nessuna chiusura anticipata, come qualcuno ha voluto strumentalmente rimarcare“.

In pratica questi programmi andranno in onda fino a dicembre così come era stato stabilito durante la presentazione di palinsesti autunnali. Molto probabilmente però non saranno riconfermati e quindi non li vedremo più il prossimo anno. Ma non si tratta di una chiusura anticipata o di una bocciatura netta.

Nuovo programma per Giletti?

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno di Massimo Giletti in Rai che secondo LaPresse sarà presente il 3 gennaio a ‘Rischiatutto 70’ con Carlo Conti. Molto probabilmente in quell’occasione annuncerà le date del suo nuovo programma.