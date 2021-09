Da sempre sensibile alle tematiche sociali, l’attore Roberto Farnesi è sbarcato al Festival di Venezia per presentare il suo nuovo corto “Vecchio Mondo”. Ispirato ad alcuni episodi di violenza consumati dai più giovani ai danni degli anziani, il cortometraggio racconta la pandemia dal punto di vista del conflitto intergenerazionale. Protagonisti assieme a lui anche Enrica Pintore e Sergio Forconi.

La direzione è stata affidata al regista Giuseppe Ferlito, con la collaborazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze. In questa intervista, rilasciata in esclusiva ai microfoni di SuperGuida TV, Roberto ci ha parlato del suo nuovo progetto esprimendo anche il suo parere su alcune questioni come l’obbligo vaccinale e il green pass: “Sono vaccinato anche io. Ritengo che il vaccino al momento sia l’unica via di uscita da questa situazione drammatica. Ora che arriva la stagione invernale bisogna fare attenzione soprattutto nei luoghi chiusi e ritengo che il Green Pass possa essere una misura efficace. Non vedo controindicazioni”.

Dal 13 settembre è partita la nuova stagione della soap di successo di Raiuno “Il Paradiso delle Signore”. Parlando del suo personaggio, Roberto ha anticipato qualche novità: “Umberto Guarnieri avrà davvero un bel da fare. Tornerà ad essere più cinico e ambizioso. Nella scorsa stagione lo abbiamo visto concentrarsi più sulla famiglia e gli affetti”. Intanto, anche nella sua vita privata bollono in pentola delle novità. A novembre Roberto diventerà papà di una bambina che si chiamerà probabilmente, stando alle ultime indiscrezioni, Mia o Margherita. Gli abbiamo chiesto a tal proposito se considerando i tempi della lunga serialità ha pensato di rallentare con il lavoro. Lui risponde che ci penserà al momento opportuno aggiungendo anche che vorrebbe trasmettere alla figlia il valore dell’onestà. Un valore che ha ereditato da suo padre, il generale Pilade con cui l’attore aveva un bellissimo rapporto. Chissà che all’orizzonte per lui non ci sia anche il matrimonio.

Roberto Farnesi, l’Intervista

Roberto, nel nuovo corto “Vecchio Mondo” hai analizzato la pandemia dal punto di vista del conflitto intergenerazionale. Come è nata l’idea?

E’ nata durante il periodo del primo lockdown che abbiamo attraversato tra aprile e maggio 2020. Ho preso ispirazione da alcuni episodi sporadici di violenza consumati dai giovani ai danni dei più anziani. I giovani ritengono gli anziani responsabili di avergli rubato il futuro costringendoli a barattare la loro libertà per la salvezza. E’ ovviamente una visione romanzata che vuole porsi come una riflessione su quello che poteva essere ma che non è stato. Fortunatamente oggi i giovani ci stanno dando una lezione importante dimostrando grande responsabilità nella campagna vaccinale. Sono vaccinato anche io. Ritengo che il vaccino al momento sia l’unica via di uscita da questa situazione drammatica.

La pandemia ha alimentato le disuguaglianze sociali. Mi riferisco anche al conflitto tra no-vax e pro-vax. Pensi che sia necessario introdurre l’obbligo vaccinale?

Oggi tutto si consuma molto velocemente. I giovani rispetto agli anziani hanno risposto in modo massiccio alla chiamata delle istituzioni alla campagna vaccinale. Forse ha influito anche un’errata comunicazione nella mancata vaccinazione delle persone over50. Io ho fatto la doppia dose e sono d’accordo con una vaccinazione di massa. Sull’obbligatorietà saranno le istituzioni a decidere quale strada prendere.

Intanto, è iniziata la nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore”. Come ritroveremo Umberto Guarnieri?

Umberto Guarnieri avrà davvero un bel da fare. Tornerà ad essere più cinico e ambizioso. Nella scorsa stagione lo abbiamo visto concentrarsi più sulla famiglia e gli affetti. La lunga serialità ti permette di vivere situazioni diverse e affrontare più stati d’animo.

A novembre nascerà tua figlia. Hai pensato di rallentare con il lavoro?

Ci penserò al momento opportuno.

Quale valore che hai ereditato da tuo padre vorresti trasmettere a tua figlia?

Il valore più importante e fondamentale è l’onestà, in tutti i sensi.

Sei un imprenditore nel settore della ristorazione. Pensi che il Green Pass possa essere uno strumento valido? Hai avuto problemi con i clienti?

Ho notato in realtà il contrario. Molte persone chiedevano che gli venisse controllato il Green Pass. L’ho trovata une bella risposta. Ora che arriva la stagione invernale bisogna fare attenzione soprattutto nei luoghi chiusi e ritengo che il Green Pass possa essere una misura efficace. Non vedo controindicazioni.

Roberto Farnesi, intervista Video