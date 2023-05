Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli anche dopo la fine della messa in onda di Uomini e Donne. La dama ha infatti registrato alcuni video sul suo profilo instagram in cui commenta la fine della relazione tra la tronista e Carlo. Un storia durata poche settimane dato che soltanto il 12 Maggio era andata in onda la scelta. Ma non è finita qui, nel filmato Roberta ipotizza che ci possano essere altri colpi di scena. Vediamo insieme cosa ha detto.

Uomini e Donne, Roberta di Padua commenta la fine della relazione tra Nicole e Carlo

Attraverso i social, Carlo Alberto Mancini ha annunciato la rottura con Nicole. La scelta di terminare la relazione è stata di Nicole ma Carlo ha invitato i fan a non attaccare la tronista. Il giorno dopo è arrivato, immancabile, un commento di Roberta Di Padua su questa notizia. La dama del dating dei sentimenti non aveva mai nascosto la sua ‘antipatia’ verso la tronista e aveva provato a mettere in guardia Carlo durante il suo percorso. Attraverso delle storie su Instagram spiega:

“Ho ricevuto tantissimi messaggi, una roba che non riesco a leggere. La cosa bella di questi messaggi è che avevano tutti la stessa frase: ‘alla fine come sempre avevi ragione tu’. Io ho ragione non perché sono la più brava o la più intelligente, assolutamente no! Ma semplicemente perché ho preso talmente di quei pali nella vita, tanti di quei no, tante di quelle inc**ate – scusate il termine – che quando c’è qualcosa che non va, dopo aver preso tante porte in faccia, le persone le riconosci subito. Io le fiuto da lontano.

Quindi non è stato difficile, è stato proprio a primo sguardo. Per me non è stata una novità. Era solo una questione di tempo perché io sono una che nella vita non ha mai fretta. Io aspetto, perché tanto so che prima o poi tutto torna. Nella vita si fanno tantissimi errori. Ne ho fatti tanti io, però ho sempre chiesto scusa, ci ho messo la mia faccia, sempre. Non mi sono mai fatta difendere da nessuno né mi sono mai nascosta dietro un audio“.

Secondo Roberta, Nicole si starebbe frequentando con Andrea Foriglio

Roberta non ha mai creduto nella veridicità della relazione tra Nicole e Carlo e rincara la dose in un altro filmato:

“La cosa che mi fa più sorridere è che la rottura arriva dopo un’ospitata TV, una copertina e delle dichiarazioni che sono uscite circa dieci giorni fa, oltre che dopo un piccolo gossip. Questo mi fa molto sorridere. E aggiungo che non è finita qua, se il mio sesto senso non sbaglia… ne vedremo delle belle“.

Secondo la dama, Nicole potrebbe star frequentando l’altro corteggiatore, la non scelta Andrea Foriglio.

Nicole smentisce tutto

Sul profilo della tronista è apparsa una storia nella quale Nicole racconta la sua verità:

“Non avrei mai portato un uomo dentro casa mia per 4 giorni consecutivi, dentro casa con i miei genitori e a cena con le persone più importanti della mia vita. Dico solo che l’apparenza inganna, eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate. Preferirò come sempre passare da str… che da vittima! Ultimo dettaglio, forse ci sarà un motivo se di tutti e tre i corteggiatori (con cui non è andata a buon fine) non ce nè uno che si è sentito preso in giro, piuttosto ha speso solo belle parole? A proposito di ciò, l’unica cosa a cui penso ora è me stessa, è ciò che da sempre mi rende felice. Se ho fatto accenno ad altri è semplicemente perché sono stati tirati in ballo e mi sono statti fatti tanti riferimenti, ed essendo in totale trasparenza e onestà mi sono sentita di rispondere“.