A grande sorpresa per i fan, e non solo, Roberta Bruzzone annuncia il ruolo della conduzione al debutto di “Nella mente di Narciso“. Si tratta di un nuovo format in onda sul portale online della TV di Stato, Rai, che segna il nuovo esordio per la bionda psicologa e criminologa, già regina di consensi per il seguito a mezzo social, nel web. E, nell’attesa in vista del via alla trasmissione in partenza, tra i fan più fedeli c’è chi – oltre ad appoggiare il nuovo debutto della beniamina – invoca per lei un esordio anche in TV.

Roberta Bruzzone: il debutto di conduttrice è su Rai Play

C’è grande aspettativa generale, in primis, da parte del popolo nel web – rispetto alla data del via alla nuova opera nello showbiz della criminologa, nonché psicologa, più influente d’Italia. A partire dal 26 novembre 2024, Roberta Bruzzone é alla conduzione di “Nella mente di Narciso“. Un programma che funge da abito cucito su misura della bionda esperta di psicoanalisi, volto all’intrattenimento focalizzato sul riconoscimento del tratto di personalità narcisista, nella fattispecie in cui l’amore del sé si manifesti in modo squilibrato generando, così, una spasmodica tendenza all’indifferenza verso il prossimo, fino al disprezzo e alla negazione, dell’altro.

Oggetto di intrattenimento a titolo informativo di Nella mente di Narciso, in onda sul sito online di Raiplay, è quindi il comportamento manifesto del tratto di personalità che sfocia nel narcisismo patologico.

Il claim di “Nella mente di Narciso”

A dare inizio all’attesa generale- in vista del via al format trasmesso online- è il primo primo pubblicitario pubblicato da Raiplay. “Che cosa significa narcisista e come si comporta?” – si interroga la voce-conduttrice all’esordio in streaming online, Roberta Bruzzone, che apre in definitiva la battaglia di sensibilizzazione volta alla conoscenza dei disturbi della personalità, schierata contro il narcisismo patologico e gli effetti ai danni delle vittime– .“Provate ad immaginare un contenitore senza fondo, impossibile da riempire- prosegue il claim in anteprima-. Io sono Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa. E vi porto con me, Nella mente di Narciso”.

Roberta Bruzzone, tra i topic di discussione in tendenza via social, riceve ora il pieno appoggio dei fan e da parte dei più tra gli internauti nel web, per il nuovo impegno che ha in agenda, per il pubblico appassionato dell’informazione libera e fruibile in streaming online.

E non mancano i messaggi degli utenti che in rete invocano per lei un esordio in TV. Anche in prospettiva di una conduzione di Nella mente di Narciso, in chiaro sui canali Rai come Rai3, nell’auspicio che il debutto via streaming possa rivelarsi per lei vincente in termini di stream, come il preludio al passaggio nel piccolo schermo. Riuscirà, quindi, la psicologa-superstar a debuttare alla conduzione di un programma in TV? Staremo a vedere!