In un’atmosfera irriverente dove le celebrazioni si trasformano in un susseguirsi di frecciate, frecciatine e battute taglienti, Roast in Peace fa il suo ritorno su Prime Video. La seconda edizione dello show targato Prime Video e realizzato con Stand By Me, guidato ancora una volta dalla verve di Michela Giraud nella cornice del Teatro della Cometa di Roma, approda dal 18 settembre con sei appuntamenti inediti. A mettersi in gioco e a finire nel mirino delle provocazioni saranno cinque volti notissimi del panorama dello spettacolo e dell’informazione: Fedez, Simona Ventura, Alessandro Borghese, Giuseppe Cruciani e Asia Argento. Ad affilare le armi del sarcasmo un affiatato gruppo di comici composto da Max Angioni, Martina Catuzzi, Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi, a cui si aggiungerà di volta in volta l’incursione a sorpresa del cosiddetto “Inconsolabile”, una figura legata a doppio filo al protagonista di puntata.

Roast in Peace 2, intervista esclusiva a Fedez

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Fedez, che ci ha raccontato con entusiasmo il suo legame con questo format: “E’ stato molto divertente. Sono un grande fan del genere Roast, quindi per me è stato veramente molto bello”. Riflettendo sul periodo recente in cui ha dichiarato di essersi dovuto fermare e su quale sia oggi la sua percezione della vita quotidiana, l’artista ci ha confidato il suo punto di vista sul ritrovare i giusti ritmi:

“Oggi ho un buon rapporto con il tempo: l’importante ogni tanto è anche sapersi fermare e prendersi i propri tempi”.

Alla domanda su eventuali colpi bassi o se ci sia stata una battuta o un tema in particolare che lo abbia ferito di più durante la registrazione, il cantante ha risposto senza esitazioni confermando lo spirito di totale goliardia dello show: “No, no, io ho riso dall’inizio alla fine! Sono state non so quante ore, circa 5 ore di girato, dove ho pianto dal ridere per tutto il tempo, quindi è stato un momento totalmente divertente”.