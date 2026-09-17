Cinque funerali, altrettanti vip ancora vivi e una serie di ospiti destinati a rimanere segreti fino all’ultimo momento. Roast in Peace torna su Prime Video dal 18 settembre con una seconda stagione ancora più irriverente. A finire simbolicamente nella bara saranno Fedez, Alessandro Borghese, Simona Ventura, Giuseppe Cruciani e Asia Argento, chiamati ad ascoltare in silenzio il proprio elogio funebre prima di conquistare il diritto alla vendetta. A celebrare i “defunti” Max Angioni, Martina Catuzzi, Stefano Rapone ed Eleazaro Rossi, guidati ancora una volta dall’officiante Michela Giraud. Durante l’evento di presentazione alla stampa sono stati mostrati alcuni estratti dello show: tra battute feroci, ex mogli evocate e carriere date prematuramente per concluse, nessuno è stato risparmiato.

Roast in Peace 2, intervista esclusiva a Simona Ventura

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Simona Ventura, che ci ha raccontato la sua esperienza nello show con la solita carica d’energia: “Certamente mi sono divertita, mi sono sganasciata dalle risate. È stato come respirare aria fresca perché era un po’ uscire dalla mia comfort zone, un ritorno alla libertà assoluta senza regole. Per una volta ci si può lasciare andare, ed è stato bellissimo”. Riguardo ad eventuali colpi bassi ricevuti e se qualcosa l’abbia ferita, ha chiarito: “No, sinceramente no, perché ho risposto colpo su colpo, quindi lo vedrete: da parte mio non mi sono tenuta niente”.

Spazio poi ai rumors che la vedrebbero di nuovo protagonista a Ballando con le Stelle nel ruolo di custode del tesoretto. Quando le abbiamo chiesto un commento sulle voci che circolano sul suo conto, la conduttrice si è trincerata dietro un no comment colmo di ironia: “Non posso dire niente, non posso dire assolutamente niente! Vedremo, vedremo… Oggi siamo qui per parlare di Roast in Peace”. E sulle difficoltà di esprimersi in un’epoca in cui si rischia il “politically correct” esasperato o la “cancel culture”, ha aggiunto con la solita schiettezza: “A me sinceramente non è mai capitato di essere censurata per una parola di troppo, però mi rendo conto del momento storico in cui viviamo e di come oggi il concetto di progresso debba spesso fare i conti con i limiti stabiliti dal politicamente corretto”. Infine, su chi sia stato il compagno di viaggio più spassoso, ha rivelato: “Devo dire tutta la parte con Fedez: Federico mi ha fatto molto ridere, lo conosco da illo tempore. Ma in generale mi hanno divertito tutti, anche perché in questo programma siamo riusciti davvero a ridere su tutto. Oggi si dice sempre che la salute non si tocca o che certi argomenti siano tabù, viviamo quasi sotto una campana di vetro; invece in questo show valeva tutto ed è stato fantastico”.