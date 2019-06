La serie tv Riviera, prodotta da Sky, dopo vari cambiamenti relativi alla data di messa in onda, verrà finalmente trasmessa in chiaro da Canale 5 in prima serata. Già avrebbe dovuto andare in onda lo scorso settembre 2018, ora però non ci dovrebbero essere altri slittamenti, e siamo in grado di darvi in anteprima assoluta la data ufficiale della messa in onda della fiction.

Riviera, quando in TV su Canale 5

I promo l’avevano già preannunciata, i fans erano ansiosi di vederla già lo scorso settembre 2018. Stiamo parlando di Riviera, la nuova serie trasmessa da Canale 5. Dopo varie modifiche sulla programmazione Mediaset, ora abbiamo finito di attendere. C’è una data ufficiale che siamo riusciti a sapere in anteprima assoluta.

La serie tv arriverà presto e sostituirà il programma Live – Non è la D’Urso. La data di messa in onda? Mercoledì 26 giugno 2019.

La trama di Riviera

Una fiction noir e dai risvolti gialli: una moglie (Georgina) che ignora la doppia vita del marito (Costantine Clios), miliardario e collezionista di opere d’arte. Dopo il suo assassinio a bordo di uno yacht a causa di una esplosione, Georgina in preda alla disperazione decide di indagare. Scoprirà tanti segreti che riguardano il marito: un altro appartamento di cui lei ignorava l’esistenza e i numerosi flirt che l’uomo aveva con altre donne e persone oscure, poco affidabili.

Costantine aveva sposato Georgina in seconde nozze e infatti entreranno in scena da subito, la sua prima moglie Irina (Lena Olin) e i loro tre figli:

Adam (Iwan Rehon)

Christos (Dimitri Leonidas)

Adriana (Roxane Duran).

Anche Irina vorrà dire la sua sulla gestione del patrimonio dell’ex marito. Georgina scoprirà una rete di violenze, menzogne e omicidi. Allora sarà costretta a proteggere la sua famiglia e lei stessa.

Riviera: Il cast

Ecco il cast di alcuni principali personaggi di Riviera, la serie tv che Sky ha prodotto e Canale 5 trasmetterà a breve:

Julia Stiles sarà Georgina, Adrian Lester è Robert Carver, Iwan Rheon è Adam, Dimitri Leonidas è Christos, Lena Olin è Irina, Roxanne Duran è Adriana. Phil Davis è Jukes.

Da quante stagioni è composta Riviera

La Serie TV al momento è composta da 2 stagioni, anche se ne è stata annunciata anche una terza proprio qualche settimana fa.