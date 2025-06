Ritorno a Las Sabinas è la telenovela spagnola “chiamata” a sostituire Il Paradiso delle Signore nel daytime pomeridiano estivo di Rai Uno. La soap, che occupa lo slot orario precedentemente occupato da IPDS, ci terrà compagnia per tutta l’estate. Cosa accadrà negli episodi in onda dal 16 al 20 giugno? Scopriamolo insieme.

Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni al 20 giugno

Mentre Esther e Miguel si preparano a trascorrere la loro luna di miele a New York, Gracia viene chiamata da un creditore di suo marito Anton.

Paca nel frattempo inizia a pensare sempre di più a Paloma, e accortasi di essere sempre più attratta da lei, decide di invitarla a cena. Quest’ultima però declina l’invito e mette in chiaro le cose.

Paca e Paloma arrivano ai ferri corti, e questa situazione provoca una serie di ripercussioni. Mentre le tensioni tra loro si fanno sempre più evidenti, Gracia interviene e prende le difese della sorella, affrontando l’altra in un acceso faccia a faccia.

Trame episodi dal 16 al 20 giugno Ritorno a Las Sabinas

Se da un lato c’è Paca che scopre di provare interesse per Paloma, dall’altro c’è Lucas che proprio non riesce a digerire Nico. Tra i due la tensione è sempre più alta, e il conflitto rischia di coinvolgere anche una terza persona: Lucia è infatti sempre più legata a Nico, e per dimostrargli che ama lui e non Lucas finisce per prendere una decisione di cui potrebbe presto pentirsi.

Un video della ragazza diventa presto virale, e la spinge a chiudersi ancora di più in sé stessa. Dopo averne parlato con Gracia, decide di confidarsi con Miguel.

I dubbi di Manuela nelle prossime puntate Ritorno a Las Sabinas

Manuela è costretta a chiedere scusa a Núñez per via della madre, e nel farlo si lascia sfuggire che ha di nuovo parlato con Paca. Questa sua incauta confessione scatena la rabbia di Núñez, che decide di relegarla a compiti burocratici.

La giovane è combattuta nei sentimenti, e fa fatica a fare chiarezza: di chi è davvero innamorata?

Dani non tarda ad accorgersi che lei prova qualcosa per Alex.

Cos’altro accadrà nella telenovela spagnola di Rai Uno?

Esther e Miguel tornano dalla luna di miele, e l’inizio della vita matrimoniale li vede subito divisi da una questione importante. Il ragazzo scopre infatti che la moglie non vuole avere figli e non sa come comportarsi.

Tano si è sempre dimostrato una persona presente nei momenti di bisogno di Gracia, e ben presto scopre che non è solo l’amicizia a tenerlo legato alla ragazza. Tornato da Madrid capisce di provare qualcosa di molto più profondo per la giovane Molina, e decide di rompere con Elena.

Julia – per evitare di soffrire – finge che suo padre sia ancora vivo.

Paloma confida a Esther di aver lasciato l’incarico per Paca, dopo che quest’ultima l’ha baciata.

Nel frattempo la situazione economica di Las Sabinas costringe i Molina a prendere una importante decisione che riguarda Wilson.