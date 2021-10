Ritoccàti approda su Netflix. Dal 1 Novembre, sarà disponibile sulla piattaforma con più abbonamenti al mondo. La serie tv è già stata trasmessa da Sky e prevede due stagioni. Gli episodi sono degli sketch ambientati in uno studio di chirurgia estetica della durata di cinque minuti.

Ritoccàti: la chirurgia estetica in una sit-com

Ritoccàti è una produzione italiana ideata dal gruppo Sky. La prima stagione costituita da 10 episodi narra le vicende che si alternano all’interno dello studio del Dottor Giulio Basoccu. Uno studio, il suo, molto particolare e in cui i personaggi Vip arrivano per un ritocchino estetico eppure vanno via con un cambiamento interiore.

Il Dottor Basoccu è un medico realmente e quotidianamente vive le richieste dei suoi pazienti nel suo studio. Lavora nel settore della chirurgia estetica da oltre 30 anni e grazie alla sua esperienza è riuscito ad inserire all’interno di Ritoccàti l’elemento della verità. La sit com non è fondata, solo, su di un intrattenimento fulminante tuttavia riporta le tendenze e le aspirazioni fisiche dell’essere umano contemporaneo. Simulazione, humour e verità sono elementi chiavi di Ritoccàti.

Una successione di sketch per il pubblico italiano non troppo abituato a questo genere che fanno di Ritoccàti un bel tentativo. Ci si lamenta, spesso, della mancanza di idee e invece, in questo caso la serie tv di Sky ha deciso di prendere un argomento come la chirurgia estetica e di riderci su senza eliminare un pò di riflessioni amare.

Ecco, il cast di Ritoccàti su Netflix

Una sit comedy d’ispirazione americana, Ritoccàti, che vede nel cast della prima stagione: Neva Leoni, Paolo Camilli, Francesco Marioni, Angelica Massera, Michela Giraud, Giancarlo Commare e Liliana Fiorelli. Mentre nella seconda stagione si aggiungono l’attore romano Federico Cesari e lo youtuber Gianmarco Rottaro.