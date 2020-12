Non è stata mai un’estimatrice dei reality show, eppure dalle ultime dichiarazioni di Rita Dalla Chiesa che sono trapelate in una recente intervista, la ex madrina di Forum sembra essere intenzionata a partecipare al Grande Fratello Vip. Una rivelazione che subito ha fatto il giro del web. In una lunga confessione che è stata pubblicata sul settimanale Mio, la conduttrice ha parlato a 360 gradi, divisa tra politica, vita privata e lavoro. Tanti sono i temi toccati, anche il rapporto con Fabrizio Frizzi e il ricordo che conserva del celebre conduttore scomparso qualche anno fa. Un’intervista usuale se non fosse proprio per quell’affermazione in merito al Grande Fratello.

Rita Dalla Chiesa e il Grande Fratello Vip

Attualmente, il programma il Canale 5 sta macinando un consenso dopo l’altro e, in epoca Covid, è diventato lo show più lungo della stagione. Sta funzionando per un cast omogeneo che sta regalando momenti di sano divertimento. E, proprio per questo motivo, Rita Dalla Chiesa sarebbe intenzionata a prendere parte al reality. “Mi piacerebbe molto, devo essere sincera. Parteciperei senza batter ciglio al Grande Fratello Vip“, afferma. E chissà se la produzione non possa prendere in seria considerazione la sua candidatura. Al di là dello stupore e dall’unicità della notizia, la Dalla Chiesa precisa che parteciperebbe al reality a una sola condizione.

Da Forum al GF Vip

“Mi piacerebbe giocare in modo sociologico con le altre persone nella Casa“, aggiunge. E quindi la conduttrice sarebbe lieta di partecipare solo perché stuzzicata dall’idea di interagire con una varietà di personaggi e, perché, intenzionata a provare anche qualcosa di nuovo. Per lei sarebbe un ritorno in grande stile a Mediaset, dato che per anni è stata al timone di Forum ed è stata anche una dei volti più celebri di Rete 4.

Ovviamente, non resta che aspettare l’evolversi della situazione. Al momento e per l’edizione ancora in corso, non è previsto l’arrivo di nuovi “vipponi”. Bisogna comunque aspettare la prossima edizione, se Rita Dalla Chiesa fosse realmente presa in considerazione.

Durante l’intervista, rivela anche il suo punto di vista sul Covid e queste vacanze di Natale in zona rossa.“Il virus ci ha massacrati. Ci ha tolto la libertà di vedere e gli affetti cari“, conclude. Per tutto il resto, bisogna attendere l’evolversi della questione.