Torna Christian De Sica con le avventura della famiglia Delle Fave per un nuovo capitolo dal titolo ‘Ricchi a tutti i costi‘. Si tratta del seguito di ‘Natale a tutti i costi‘, uscito a fine anno nel 2022. Scopriamo insieme la trama, il cast e quando sarà disponibile sulle piattaforme di streaming.

Arriva il sequel ‘Ricchi a tutti i costi’: la trama

La differenza di età in amore non ha molta importanza ma quando ci sono altri interessi sotto, ecco che arriva tutta la famiglia a cercare di far cambiare idea. È questa l’idea alla base di ‘Ricchi a tutti i costi‘, in uscita su Netflix il 4 giugno 2024. Ma di cosa parla questa commedia della durata di un’ora e mezzo?

Ancora una volta, protagonista è la famiglia Delle Fave che parte per una nuova avventura ambientata a Minorca. La nonna, e la sua ricca eredità, sono prese di mira da, Nunzio che ha sedotto l’anziana donna con lo scopo di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire.

Questo il pensiero dei suoi famigliari che non credono ad un colpo di fulmine e per questo elaborano un piano. Anna spinge marito e figli ad organizzare un omicidio, quello del futuro sposo di sua madre. Tra litigi e dissapori, alla fine scopriranno che l’unica cosa che veramente conta è la famiglia: l’unica ricchezza che non si può rubare.

Il cast del film

Nel cast troviamo Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica, Fioretta Mari (la nonna), Ninni Bruschetta (è Nunzio), Fernando Albizu, Irma Carolina Di Monte, Teresa Piergentili e Darko Perić. Il sequel viene dopo il successo di ‘Natale a tutti i costi‘, remake del film ‘Mes très chers enfants’, arrivato al quarto posto in America e al terzo nel mondo. Anche in questo caso, a dirigere ‘Ricchi a tutti i costi‘ è Giovanni Bognetti.