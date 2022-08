Grande successo per Rete 4, il canale Mediaset diretto da Sebastiano Lombardi, che si è distinto durante i mesi estivi conquistando il pubblico televisivo e diventando la rete leader del prime time per i programmi d’informazione.

Retequattro Auditel, il canale leader negli ascolti dei talk show d’attualità di prima serata

Boom di ascolti per Rete 4 che nei mesi di luglio e agosto. La rete si è distinta come la rete leader negli ascolti dei talk show d’attualità di prima serata con più di 250 ore di diretta. Un successo che ha reso la rete televisiva, diretta da Sebastiano Lombardi, lo spazio televisivo di riferimento per milioni di telespettatori in vista delle prossime Elezioni Politiche previste per il 25 settembre.

Nonostante l’estate e la calma piatta dei palinsesti, Mediaset ha deciso di puntare sull’informazione ed attualità con Retequattro rimasta accesa per tutto luglio e agosto con una serie di programmi diventati nel corso delle settimane lo spazio televisivo di riferimento per il pubblico e i leader politici.

A cominciare da “Zona Bianca” di Giuseppe Brindisi andato in onda lunedì e giovedì. In programma anche “Controcorrente speciale” il martedì e mercoledì sera senza dimenticare la staffetta “Quarto Grado-Le Storie” e “Terzo Indizio” il venerdì. Una programmazione che ha convinto il pubblico italiano che ha premiato la rete con ascolti davvero importanti.

Stando ai dati Auditel, infatti, durante le otto settimane estive comprese tra domenica 3 luglio e sabato 27 agosto, Rete4 è stata la rete italiana leader d’ascolto nei

programmi d’informazione in prima serata con una media del 6,3% di share dal lunedì al venerdì nella fascia prime time 21.30-23.30. Un risultato davvero importante che ha superato di gran lunga la concorrenza ferma a 3,9% e ai Dati Auditel Rai con una media del 5,2% il martedì sera. Dati alla mano, durante i mesi di luglio e agosto, Retequattro è stata la rete scelta da più di 20 milioni di italiani alla settimana.

La ripartenza di Rete 4: tornano “Dritto e Rovescio”, “Quarta Repubblica” e “Fuori dal Coro”

Il successo del prime time di Rete 4 nei mesi estivi di luglio e agosto è stato davvero inarrestabile. Ora la rete è pronta a ripartire con la programmazione autunno-inverno. Da giovedì 25 agosto, infatti, al via la nuova edizione di “Dritto e Rovescio“. La prima puntata dell’approfondimento giornalistico di Retequattro condotto da Paolo Del Debbio ha debuttato con il 9% di share.

Con la fine di agosto e in vista delle prossime Elezioni ripartono anche: “Quarta Repubblica”, il programma televisivo italiano di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Nicola Porro il lunedì sera. Da martedì al via la nuova stagione di “Fuori dal Coro” di Mario Giordano.