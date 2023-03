Il Lunedì sera di Rai Uno è all’insegna della grande fiction e oggi, 27 Marzo, alle 21.30, in prima visione tv, andrà in onda la sesta puntata di Resta con me (in realtà due episodi, 11 e 12). La serie, creata dallo scrittore Maurizio De Giovanni (lo stesso de Il Commissario Ricciardi) vede nei panni dei protagonisti gli attori Francesco Arca, una vecchia e gradita conoscenza del pubblico italiano, e Laura Adriani.

Lui è il vicequestore Alessandro Scudieri, lei il giudice Paola Montella, una coppia innamorata alle prese con mille problemi personali e professionali.

Fra gli altri interpreti compaiono Maria Pia Calzone, Antonio Milo, Raffaella Rea, Gianni Parisi, Angela Ciaburri, Ignazio Oliva e Claudia Tranchese. Ambientata a Napoli, l’intreccio di storie che costituisce la trama di Resta con me, ricco di colpi di scena e snodi tutt’altro che scontati e banali, sta appassionando un gran numero di telespettatori.

Di seguito vi diamo le anticipazioni e vi diciamo cosa accadrà (solo in parte!) nelle prossime puntate.

Resta con me su Rai 1: anticipazioni episodio 11

Come già detto, la sesta puntata comprende in gli episodi 11 e 12 della fiction.

Nell’undicesimo ha grande rilievo la vicenda del piccolo Diego. Nonostante le perplessità di Alessandro infatti, Paola, la quale scopre di non poter più avere figli, decide, principalmente per il bene del bambino, di dare una seconda chance a sua madre. A chi daranno ragione i fatti, al titubante vicequestore o alla sua generosa ed altruista compagna di vita?

Nel frattempo continuano le indagini sulla morte di Ausiello e la squadra riesce a scoprire qual è il covo della banda. Una talpa però li ha avvertiti in tempo ed Alessandro e i compagni trovano soltanto un casolare abbandonato.

Anticipazioni episodio 12 di Resta con Me

All’interno del casolare abbandonato vengono eseguiti i rilievi di rito ed essi portano alla scoperta di tracce di sangue di Gennaro. Di conseguenza Tarek, lo spacciatore in carcere con l’accusa di averlo ucciso, viene scagionato e rilasciato.