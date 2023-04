Lunedì 3 Aprile su Rai 1 in prima serata si conclude la fiction con Francesco Arca Resta con me. I tanti appassionati della serie, finalmente, avranno modo di vedere come si risolverà l’intricato groviglio di storie poliziesche e sentimentali che li ha tenuti incollati davanti allo schermo nelle ultime settimane. Di seguito vi diamo le anticipazioni sull’ultima puntata svelandovi una parte di ciò che accadrà (ma non tutto per non guastarvi la sorpresa!).

Resta con me stasera su Rai 1: trama episodio 16 (ultima puntata)

Proseguono le indagini sull’ultimo colpo messo a segno dalla banda della lancia termica e Alessandro arriva finalmente ad un punto di svolta, che potrebbe rivelarsi cruciale per il proseguo del caso e per la sua risoluzione.

Il coraggioso vicequestore infatti, crede di aver finalmente scoperto chi è la talpa che si nasconde vigliaccamente in Questura e che in precedenza ha mandato a monte le operazioni volte a scovare ed arrestare i membri della famigerata banda.

Ma sarà davvero così? L’infallibile fiuto di Alessandro ha ragione anche stavolta? E poi resta da vedere come si concluderà la spinosa e delicata questione della custodia del piccolo Diego, conteso tra più aspiranti genitori. Per scoprirlo non vi resta che sintonizzarvi su Rai Uno alle 21.30 di Lunedì 3 Aprile!

Cast e location

Resta con me è ambientata a Napoli. Gran parte del successo della fiction è dovuto alla trama piuttosto articolata, ricca di colpi di scena e mai banale, ma anche al cast.

Nel ruolo del protagonista infatti, troviamo Francesco Arca, ormai vecchia e rassicurante conoscenza del pubblico italiano. Lo affiancano altri volti noti della tv come Maria Pia Calzone, Laura Adriani, Raffaella Rea, Arturo Muselli e Antonio Milo (quest’ultimo visto di recente anche ne Il Commissario Ricciardi 2). Da segnalare la prima e brillante interpretazione di un certo livello del giovanissimo Mario Di Leva. La regia è firmata da Monica Vullo.