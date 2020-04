Sigfrido Ranucci torna su Raitre con una nuova puntata di Report, il programma di inchieste e di informazione del lunedì sera. Ecco tutte le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 27 aprile 2020.

Report Rai stasera, i temi di lunedì 27 aprile 2020

Lunedì 27 aprile 2020 alle ore 21.20 torna l’appuntamento con Report, il programma di inchieste presentate da Sigfrido Ranucci e trasmesse in contemporanea su Rai3 e in modalità streaming su Raiplay.

Durante la puntata di questa sera ci saranno ben quattro inchieste: si comincia con “Il virus neofascista” a cura di Giorgio Mottola che si è occupato di un nuovo virus di cui si è parlato forse troppo poco. In tempi di Coronavirus c’è un altro virus che preoccupa ed è quello della disinformazione; non si contano, infatti, le notizie false o manipolate che girano sui social.

Per questo motivo Report ha voluto approfondire questo tema andando a scoprire che alcuni siti di destra estrema e di alternative right hanno spinto in tutto il mondo la diffusione di video e post, contribuendo a creare una narrazione complottistica e allarmistica sul coronavirus. Chi c’è dietro?

Le telecamere di Report si sono poi occupate di Roberto Fiore, il leader neofascista più longevo della storia recente d’Italia. Capo di Forza Nuova, Roberto Fiore dopo aver lasciato la città di Londra negli anni ’80 si è ritrovato a gestire un business da quasi 30 milioni di euro l’anno. Come è nata la sua fortuna? Per raccontarlo spazio a documenti inediti.

Report, le inchieste di Rai3

Tra le altre inchieste al centro della puntata di questa sera, lunedì 27 aprile 2020, spazio a quella di Giulio Valesini e Lorenzo Vendemiale dal titolo “Giù la maschera“. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha messo in ginocchio la sanità pubblica e sono sempre di più gli ospedali che necessitano di mascherine.

Questo semplice dispositivo di protezione dalla diffusione del virus è irreperibile in alcune città, anche se a fine marzo Consip ha fatto un bando da quasi 60 milioni di euro. Un bando su cui Report ha scoperto certificati di garanzia falsi e non valide con la partecipazione di aziende che non hanno nulla a che fare con il campo medico. Intanto dalla Cina non si contano le imitazioni e le mascherine arrivate sul mercato, ma il rischio è dietro l’angolo.

Le ultime due inchieste sono: “Il business delle mascherine” di Manuele Bonaccorsi sempre dedicata all’acquisto di mascherine diventato oramai un business mondiale. Infine “Tu si que vales” a cura di Adele Grossi dedicato al confronto Italia – Spagna circa la fecondazione eterologa.